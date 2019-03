Autore:

Simone Dellisanti

CONTRO GLI UFFICIALI Tutto è bene quel che finisce bene! Dopo mesi di duro lavoro, corteggiamenti e trattative estenuanti è giunto il momento del fatidico annuncio: LORAN sarà ancora a tempo pieno nel CIR e ha individuato in Giandomenico Basso il profilo giusto per poter competere ai massimi livelli ed essere protagonista in mezzo ai ben più finanziati e blasonati team ufficiali.

SKODA DOCET Il driver veneto, che non ha bisogno di alcuna presentazione, avrà a disposizione per la stagione 2019 una miscela di tutto rispetto per tentare la scalata al titolo tricolore. Coadiuvato dal fido codriver Lorenzo Granai, disporrà infatti della performante Skoda Fabia R5 gestita scrupolosamente dalla DP Autosport gommata Michelin e di tutte le attenzioni del caso da parte della società sportiva laziale. Una nuova emozionante sfida bussa dunque alle porte di LORAN, che ancora una volta intende mettersi alla prova per raggiungere la consacrazione in un campionato che si prospetta davvero equilibrato.