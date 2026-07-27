Questa non è una Golf GTI qualsiasi: 1.000 CV e anima da auto da competizione

Questa Volkswagen Golf GTI è unica e davvero molto particolare. Sotto al cofano si nasconde un segreto perché non troviamo il 4 cilindri turbo di 2 litri ma bensì il cinque cilindri da 2,5 litri che si trova solitamente su auto come Audi RS3. La carrozzeria è in fibra di carbonio e il body kit aerodinamico è stato realizzato appositamente. Ovviamente non si tratta di una Golf qualsiasi. Si tratta di un'auto costruita per Volkswagen Motorsport in Sudafrica, ed è stata creata appositamente per competizioni come le gare in salita.

Volkswagen Golf GTI 1000 CV

Una Golf GTI speciale per i 75 anni di Volkswagen in Sudafrica

Il 2026 segna il 75° anniversario di Volkswagen in Sudafrica. Per celebrare questa ricorrenza è stata realizzata questa Golf GTI molto speciale. La base di partenza è quella della Golf che conosciamo. Ovviamente il telaio è stato rivisto ed è stata aggiunto un roll bar di sicurezza. Non è un'auto da esposizione; è fatta per correre davvero. La carrozzeria adotta pannelli in carbonio per ridurre il peso. Sebbene sia una GTI, la trazione è integrale e c'è pure un cambio Sadev progettato appositamente.

Volkswagen Golf GTI 1000 CV

Motore da 1.000 CV

Il punto forte è però il motore. Infatti, è stato preso il cinque cilindri turbo da 2,5 litri che troviamo su modelli come Audi RS3. La potenza è stata portata a ben 1.000 CV. Si tratta di circa il triplo della potenza di una Golf R di serie. Oltre al motore e alla carrozzeria in carbonio, la vettura ha beneficiato di un profondo lavoro aerodinamico. Il nuovo splitter e le alette aerodinamiche sul paraurti anteriore, le estensioni dei parafanghi anteriori e posteriori completamente riviste e un'enorme ala posteriore nascono per aumentare sensibilmente la deportanza.

Volkswagen Golf GTI 1000 CV

L'auto ha partecipato alla Zwartkops Top of the Hill Challenge di Pretoria. Si tratta di una gara in salita di circa 1,9 km. La vedremo anche altrove, magari alla Pikes Peak? Lo scopriremo.

Fonte: CarBuzz

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