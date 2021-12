Volkswagen potenzia la ricarica di ID.3 e ID.4

Volkswagen è pronta ad aumentare la velocità massima di ricarica delle sue auto elettriche ID.3 e ID.4 (qui la nostra prova della versione GTX) tramite un nuovo aggiornamento software, che migliorerà sensibilmente il processo di rifornimento delle BEV (Battery Electric Vehicle). L'annuncio rientra in un programma di potenziamento, che include fra l’altro la ricarica bidirezionale (Vehicle to Grid - V2G) per le nuove vetture full-electric prodotte a partire dal 2022 e il debutto della nuova funzionalità Battery Care, per salvaguardare il più possibile gli accumulatori. Nel 2022 inoltre, i modelli della gamma ID disporranno di un sistema di autenticazione criptato per rendere la ricarica ancora più semplice e veloce.

Volkswagen ID.3

VEDI ANCHE

TEMPI RIDOTTI Le potenze di ricariche fast in corrente continua balzeranno dagli attuali 125 kW a 135 kW per i modelli con accumulatori da 77 kWh, con un risparmio di tempo di nove minuti quando si passa dal 5 all’80%. Il nuovo software, verrà distribuito anche sulle ID.3 (qui la nostra prova) e ID.4 più “vecchie” tramite un aggiornamento over-the-air (OTA). Le novità riguardano anche il layout del menu per il monitoraggio della ricarica, proposto in un formato più semplice e intuitivo. Anche la funzione di calcolo del percorso verrà migliorata, offrendo suggerimenti di navigazione dinamici per pianificare al meglio le soste durante il viaggio. Volkswagen segue l'esempio di Hyundai e Kia annunciando (per il futuro) l'introduzione della ricarica bidirezionale sulle sue BEV. Ciò consentirebbe alle auto elettriche di Wolfsburg di cedere energia elettrica alla rete domestica e di alimentare i dispositivi di casa - a condizione, ovviamente - che l’abitazione disponga di una wallbox bidirezionale.

Volkswagen ID.3: in futuro il sistema V2G

ECOSISTEMA FUNZIONALE Elke Temme, Head of Charging and Energy di Volkswagen Group Components, ha dichiarato: ''L'obiettivo è garantire che un veicolo elettrico possa essere, senza compromessi, l'auto principale del cliente. Per questo motivo stiamo costruendo un ecosistema di ricarica completo e funzionale, con soluzioni domestiche da affiancare all'infrastruttura HPC (High Power Charging). Volkswagen supporterà inoltre l’adozione di fonti di energia rinnovabile sul territorio europeo. 40 milioni di euro saranno investiti nei prossimi tre anni nella costruzione di 20 nuovi parchi eolici e solari, aumentando così la quota di elettricità “green” assorbita dalle nostre vetture durante le ricariche''.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 22/12/2021