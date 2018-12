Autore:

Simone Dellisanti

JOINT VENTURE Ford e Volkswagen si sono alleate per raggiungere un unico grande obiettivo, lo sviluppo della mobilità sostenibile, elettrica e autonoma. Le due aziende automobilistiche hanno siglato un accordo per la futura condivisione tecnologica. La notizia arriva direttamente dal portavoce di Ford, Alan Hall che ha sottolineato la veridicità della collaborazione tra le due case automobilistiche.

PIATTAFORMA MBE SVILUPPASI Il punto di partenza per questa joint venture è la piattaforma MEB di Volkswagen: la piattaforma di base che sarà applicata a tutte le prossime vetture elettriche del colosso di Wolfsburg, ossia la base su cui ogni Volkswagen elettrica partirà per essere creata, una piattaforma completamente modulabile per adattarsi a ogni modello della Casa, in poche parole, la nuova piattaforma sarà 'per tutti' poiché sarà utilizzata sia per le piccole utilitarie sia per i grandi e-SUV. Una strategia utile e funzionale che permetterà a Volkswagen di abbattere il costo del prodotto finito che non dovrebbe superare il prezzo di un'auto diesel. La nuova piattaforma elettrica sarà anche aggiornabile per poter essere aperta nuovi e futuri miglioramenti o evoluzioni (anche esterni, come nel caso della tecnologia di Ford) quest'ultimi alla base della mobilità elettrica e sostenibile. Il motore elettrico posto nella base MEB è più piccolo del consueto motore a scoppio e questo permetterà di aumentare lo spazio a bordo. In questo modo, su alcune vetture, sarà possibile inserire un secondo powertrain elettrico per poter adottare anche la trazione posteriore o integrale.

GUIDA AUTONOMA Il Chief Financial Officer di Volkswagen, Frank Witter non ha nascosto che la 'condivisione tecnologica' tra Ford e Volkswagen mirerà ad uno sviluppo proprio della piattaforma MEB con VW pronta a sviluppare e migliorare sempre di più la propria piattaforma elettrica mentre l'apporto di Ford sarà incentrato sullo sviluppo delle tecnologie legate alla guida autonoma. Insomma se due colossi dell'auto di questo calibro si mettono insieme con la mobilità sostenibile ed elettrica 'nel mirino', potete giurarci, ne vedremo delle belle nel prossimo futuro.