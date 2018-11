Autore:

Emanuele Colombo

FATTORINI AUTOMATICI Se Waymo si prepara a lanciare il suo servizio di taxi robot, Ford stringe accordi con il colosso delle vendite al dettaglio americano Walmart e con Postmates, specialista nelle consegne on demand, per utilizzare auto a guida autonoma come corrieri per i generi alimentari.

IL PRECEDENTE Questo progetto sperimentale fa seguito a un altro programma condotto a Miami con dei furgoni Ford Transit Connect, sempre in partnership con Postmates. L'obiettivo è capire quale ruolo potranno avere, nelle attività di consegna a domicilio, i veicoli a guida autonoma.

800 PUNTI VENDITA Secondo il programma, il servizio di consegna autonoma verrà reso disponibile in 800 punti vendita distribuiti in 100 aree metropolitane degli Stati Uniti. Nell'ambito della ricerca, verranno monitorate le reazioni del pubblico e l'interazione con i veicoli robot.