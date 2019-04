Autore:

Giulia Fermani

LA LAMBO DA RALLY Una Lambo fa sempre girare la testa a chi le passa a fianco. Questo, però, sembrava non bastare allo Youtuber Alex Choi, che ha pensato bene di attrezzare la sua Lamborghini Huracan per farla diventare un'auto da rally. Sarà l'esoscheletro rosa a farle guadagnare il nome Unicorn V3 o il suo essere una one of a kind al limite della mitologia?

COME CAMBIA Nata come una 'normale' Lamborghini Huracan LP610-4, il toro erede della Gallardo ha richiesto 5 mesi di lavoro per trasformarsi nella versione Unicorn V3. Nella nuova veste perde più pannelli del corpo e guadagna quello che potrebbe essere etichettato come un esoscheletro, oltre a qualche luce in più e una barra luminosa Led sopra il tettuccio. Il motore V10 da 5,2 litri, che in precedenza usava un kit di sovralimentazione, in questa variante rally guadagna un paio di turbo. Voi cosa ne pensate? Apprezzate l'omaggio all'originalità e al pensare fuori dagli schemi o la considerate un'eresia bella e buona? Guardate il video.