Una Dodge Challenger come non l'hai mai vista: nuda!

Tuning: in vendita su Facebook Marketplace il restomod di una Dodge Challenger con carrozzeria in tubi. Quanto costa

Basta uno sguardo e la gag è servita: ''Anto' fa caldo'' e lui le smonta la carrozzeria. Certo, per viaggiare in estate l'auto vestita di soli tubi fa passare un bel po' d'aria, ma la protezione del pedone in caso d'urto? Chissenefrega! Omologazione? Ma vuoi scherzare? Crash test? Ha ha ha! Bontà sua che il proprietario le ha lasciato il parabrezza, altrimenti... Spunti per battute ce ne sarebbero a bizzeffe, ma non si può negare che questo restomod su base Dodge Challenger del 2009 rubi gli sguardi. E a meno di 13.400 euro (sì, è in vendita su Facebook Marketplace) può pure sembrare un affare dignitoso, se vuoi far pubblicità al tuo locale sulla riviera romagnola. Devi solo andare a prendertela nella ridente cittadina di Chickamauga, in Georgia, USA, che è persino difficile indovinare come si pronunci.

Anche senza pannelli le forme della Dodge Challenger sono riconoscibili

VEDI ANCHE

IN BELLA MOSTRA La meccanica di questa special è chiaramente messa a nudo. Motore e cambio provengono da una Challenger del 2018. Il primo è un V6 da 3,6 litri, che dovrebbe erogare qualcosa come 305 cavalli e 360 Nm di coppia. Non è quello che ti aspetti da una vera muscle car americana, che nell'immaginario collettivo può avere solo un V8, ma almeno la trazione è posteriore e passa per un cambio automatico a otto marce. A quanto pare, il cruscotto e i suoi componenti ausiliari provengono da una Dodge Challenger del 2019, il che fa di quest'auto un vero Frankenstein su quattro ruote.

Dodge Challenger con carrozzeria in tubi: l'interno

STREET LEGAL Regolarmente immatricolata e autorizzata a circolare su strada (sono fantastici questi americani!) la Challenger ''tubolare'' sembra avere alcuni enormi subwoofer aggiuntivi sul ponte posteriore insieme a un’antenna a pinna di squalo. Il montaggio di alcune componenti, come le coperture dei montanti del parabrezza e le luci posteriori, non è molto preciso, mentre la realizzazione della carrozzeria in tubi è impressionante per quanto riesca a riprodurre fedelmente le linee dell'auto originale. Un restomod poco pratico, ma di sicuro effetto.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 20/09/2024