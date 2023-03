TVR Cerbera Speed 12, all'asta l'auto più selvaggia al mondo

Se per caso non hai familiarità con TVR e con le sue diavolerie meccaniche, ti aiutiamo noi nelle prossime righe. Agli intenditori, invece, la notizia dell'unica TVR Cerbera Speed 12 al mondo omologata per la strada che viene messa all'asta (Regno Unito, maggio 2022, Silverstone Auctions) potrebbe comprensibilmente generare un pizzico di sana agitazione. Ma andiamo con ordine.

METEORA TVR Cerbera Speed 12 è a dir poco un pezzo di storia automobilistica, quella britannica e non solo. Presentata al Motor Show di Birmingham del 1996 e originariamente progettata come auto da corsa col compito di affrontare la McLaren F1 GTR alla 24 Ore di Le Mans, categoria GT1, ebbe una carriera agonistica di breve durata. Dopo alcune apparizioni nel campionato FIA GT, un cambio di regolamento inaspettato la mise fuori combattimento.

TI SPIEZZO IN DUE Un peccato, dal momento che l'azienda con sede a Blackpool, sulla Speed 12, aveva investito tanto. Il motore, ad esempio, era stato creato unendo insieme una coppia di motori a 6 cilindri in linea Cerbera Speed Six. La leggenda narra che l'auto fosse così potente da spezzare l'albero di ingresso dei dinamometri, costringendo TVR a valutare ogni bancata separatamente. Con una cilindra totale di 7,8 litri e una lettura di 480 cv da entrambi i lati, la potenza totale ammontava a circa 960 cv, fatti scendere a quota 800 cv sul modello stradale. Un modello la cui produzione in serie, in realtà, non è mai avvenuta. E sai perché?

HO CREATO UN MOSTRO Perché - sempre a proposito di aneddoti - il defunto Peter Wheeler, all'epoca il proprietario di TVR (e non certo un tizio da rifuggire esperienze avventurose), una sera si portò a casa un prototipo. Ne venne spaventato a morte. Il giorno successivo, tornò in ufficio e comunicò allo staff di interrompere lo sviluppo: per l'uso civile, la Speed 12 era troppo potente ed estrema. I prototipi rimanenti vennero distrutti e le loro componenti utilizzate come ricambi per le auto da corsa. Nessuno, né su strada né su pista, avrebbe mai assaporato i suoi 386 km/h di velocità, nemmeno il suo 0-100 km/h in 3,6 secondi. Nessuno, o quasi. Solo un esemplare sopravvisse e si fece una vita: è proprio l'esemplare che oggi viene messo all'asta.

THE LAST ONE Della mitica Cerbera Speed 12, l'attuale proprietario si considera un autentico ''custode''. Nel 2014 ha sottoposto l'auto a una completa rimessa in servizio, vincendo il primo premio allo Style et Luxe Concours d'Elegance al Goodwood Festival of Speed. Ancora oggi, l'auto è mantenuta in perfetta forma ed è pronta a rituffarsi in pista. Silverstone Auctions non fa menzione del prezzo, ma supponiamo che la rarità, la provenienza e il patrimonio della Speed 12, espressione cristallina dell'ingegneria meccanica made in UK, richiederanno un nuovo ''custode'' con tasche profonde. Visti i tempi, auto come lei, non ne faranno più. Mai più.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 28/03/2023