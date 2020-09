STILE RETRÓ Molti di voi non avranno mai sentito parlare del Costruttore britannico Mulholland Automotive (poco male, siete in buona compagnia). Pochi giorni fa però, il Gruppo industriale che fa capo a Graham Mulholland ha deciso di svelare la sua ultima creazione: Mulholland Legend 480. Si tratta di una sportiva due posti dal look decisamente retrò, che si ispira alla coupé inglesi del passato e nasce per offrire un’esperienza di guida coinvolgente e quanto più possibile “classica” - un po’ come accaduto con Morgan e TVR. Ciò è reso possibile dall’esperienza maturata da Mulholland nello sviluppo di telai in materiale composito per la Formula 1, a cui si somma il contributo di Damian McTagget, noto designer con un illustre passato in Marcos e TVR.

EREDE DI TVR? Ed è proprio con TVR che Graham Mullholland vanta uno stretto legame, in quanto per molti anni ha fatto parte della struttura societaria, stringendo così un buon legame con lo storico proprietario Peter Wheeler. Mulholland afferma senza timori che Legend 480 è: ''La vera erede di TVR” - poiché l’unica in grado di regalare un'esperienza davvero...analogica: ''un’auto veloce come l'inferno e pura all’inverosimile [...] che rievoca lo spirito della Tuscan e della Cerbera'': le due auto più famose dell’era Wheeler. Parole che dovranno però trovare conferma una volta che il prototipo di nuova TVR Griffith, presentato nel 2017 e sviluppato con il contributo di un certo Gordon Murray, arriverà definitivamente su strada.

SCHEDA TECNICA Sotto le vesti sinuose e vintage di Legend 480 si cela un poderoso 6,2 litri V8 da 480 CV. Il motore, posizionato all’anteriore, arriva da General Motors ed è lo stesso propulsore che equipaggia Chevrolet Camaro e Corvette. La trasmissione può invece contare su un cambio manuale a 6 marce, mentre la scocca con ogni probabilità sarà realizzata in fibra di carbonio. Le performance invece rimangono ancora avvolte da una fitta coltre di mistero. Secondo quanto anticipato alcuni mesi fa da Top Gear UK, nuova Mulholland Legend 480 sarà proposta al pubblico a un prezzo di 90.000 sterline, circa 99.000 euro.