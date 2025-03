Clarkson, Hammond e May ritornano in un nuovo show di Amazon

Clarkson, May e Hammond tornano nel nuovo show Amazon The Not Very Grand Tour. Scopri la data di uscita e di cosa parla

Dopo oltre vent’anni di avventure su strada, Jeremy Clarkson, James May e Richard Hammond hanno chiuso The Grand Tour con l’ultimo episodio andato in onda lo scorso settembre. Ora, il duo formato da May e Hammond torna su Amazon Prime con un nuovo show dal titolo ironico: The Not Very Grand Tour.

Il nuovo programma Amazon richiama apertamente il format precedente, ma con una differenza sostanziale: Jeremy Clarkson non sarà presente come conduttore, limitandosi ad apparire attraverso immagini d’archivio.

Jeremy Clarkson abbandona May e Hammond in The Not Very Grand Tour

Un omaggio al motore a combustione

Secondo la British Board of Film Classification (BBFC), il nuovo programma Amazon sarà un tributo al motore a combustione. Lo show presenterà filmati d’archivio di vecchie avventure e test drive realizzati nel corso degli anni da May, Hammond e Clarkson.

A dirigere il successore di The Grand Tour sarà Phil Churchward, regista storico di numerosi episodi del programma e anche di Top Gear, assicurando così una continuità stilistica con i lavori precedenti del trio.

Qui sotto il video trailer dell'ultima puntata dello show precedente, per capire di cosa parliamo.

L'erede di The Grand Tour debutterà su Amazon Prime nel Regno Unito il 18 aprile 2024.

Al momento non ci sono conferme su una distribuzione internazionale, ma considerata la popolarità del format e la collaborazione con Amazon, è probabile che il programma venga reso disponibile in altri Paesi.

Il primo e finora unico episodio confermato si intitola The Glory and the Power, un titolo coerente con il tema celebrativo dello show.

The Not Very Grand Tour, lo show senza Clarkson su Amazon Prime

Una delle novità più significative riguarda l’assenza di Jeremy Clarkson come host. Secondo quanto riportato da Radio Times, il programma sarà condotto esclusivamente da May e Hammond, mentre Clarkson comparirà solo nei filmati d’archivio.

Questo segna un cambiamento significativo rispetto al passato. Il nuovo show senza Clarkson rischia di essere una sorta di ''best-of'' dei vecchi servizi e l'assenza dello storico conduttore ''Jezza'' potrebbe essere un indizio che il nuovo show va in una direzione diversa da quanto auspicato dai diretti interessati.

A tal proposito vale al pena ricordare le dichiarazioni di James May raccolte dal Today Podcast - proprio della BBC - secondo cui il co-conduttore voleva che si cercassero ''un nuovo formato e un nuovo approccio all'argomento''.

The Not Very Grand Tour pare invece una retrospettiva, piuttosto che un passo avanti, anche se i fan del trio potranno comunque rivedere i tre volti storici insieme, in una forma diversa.

Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May tentano il recupero della Evo 8 finita nel lago

Quando esce The Not Very Grand Tour?

Il nuovo programma di Amazon con May e Hammond debutterà su Amazon Prime il 18 aprile 2024, inizialmente solo nel Regno Unito.

Jeremy Clarkson farà parte del nuovo show?

Clarkson non sarà presente come conduttore: comparirà solo attraverso filmati d’archivio tratti dalle precedenti avventure del trio.

Di cosa parlerà The Not Very Grand Tour?

Lo show sarà un omaggio al motore a combustione e includerà una selezione di test drive e avventure passate dei tre ex-conduttori di The Grand Tour e Top Gear.

Chi dirigerà The Not Very Grand Tour?

Il programma sarà diretto da Phil Churchward, già regista di numerosi episodi di Top Gear e The Grand Tour.

Il programma sarà disponibile su Amazon Prime in Italia?

Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma è probabile che Amazon lo renda disponibile anche in altri Paesi.

Quanti episodi avrà The Not Very Grand Tour?

Al momento è stato annunciato solo un episodio, intitolato The Glory and the Power.

Questo nuovo show segna un’importante transizione per gli ex-conduttori di The Grand Tour. Di fatto sembra una sorta di ''best of'' e con l’assenza di Clarkson alla guida, resta da vedere se il format riuscirà a mantenere lo stesso fascino per i fan di lunga data.

Cosa ne pensi di questo nuovo show? Ti mancherà Clarkson alla guida? Dicci la tua nei commenti!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 19/03/2025