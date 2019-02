Autore:

Giulia Fermani

SICURI ANCHE IN PARCHEGGIO In fondo basta chiedere, ce lo hanno sempre detto. Così ha fatto un possessore di una Tesla Model 3 su Twitter; ha chiesto -o meglio ha suggerito- che vengano aggiunte delle telecamere per una protezione a 360 gradi anche durante la sosta, non solo in movimento. La risposta dell'eccentrico CEO Elon Musk non ha tardato ad arrivare: "In arrivo la modalità Sentry per tutte le auto con l'autopilota avanzato". Il nuovo sistema Sentinella permetterà proprio di sorvegliarle a 360 gradi mentre sono parcheggiate.

MODALITA' SENTRY Se vuoi aggiungere una nuova funzione alla tua Tesla sembra che il miglior modo sia twittarlo al CEO della società Elon Musk. Un possessore di Tesla Model 3 si è, infatti, sfogato su Twitter per aver trovato l’auto ammaccata proprio di fronte alle telecamere rivolte verso il retro, aggiungendo che gli “piacerebbe davvero che ci fosse una 360° dashcam durante la sosta". Grazie alla sua segnalazione Musk ha annunciato l’arrivo della modalità Sentry per tutte le auto con autopilota avanzato. L'aggiornamento sarà over-the-air per tutte le auto Tesla dotate di hardware Autopilot 2.0+.