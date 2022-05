Suzuki Rally Cup alla 106° edizione della Targa Florio

Da giovedì 5 a sabato 7 maggio sulle strade delle Madonie insieme alla 106° edizione della Targa Florio tornerà la Suzuki Rally Cup. Una sfida emozionante che vedrà competere una decina di equipaggi al volante di sei Suzuki Swift (qui la nostra prova su strada) in versione Sport Hybrid, una Swift Sport RA5H Nazionale e tre esemplari di Boosterjet in gara per la classifica Racing Star. Attualmente al comando del trofeo e del Campionato Italiano R1 c'è Matteo Giordano.

Suzuki Swift sul circuito delle Madonie

SFIDA SERRATA A inseguire Giordano - sia nel trofeo, sia nella serie tricolore R1 - il trentino Roberto Pellè. Anche per il portacolori della Destra 4 (insieme a Giulia Luraschi) sarà la prima volta sulle strade della Targa Florio. Non mancherà poi Giorgio Fichera insieme a Ronny Celli, anche lui alla guida di Swift ibrida e il giovane Igor Iani con Nicola Puliani sulla Swift Sport Hybrid del Rally Team New Turbomark. Parlando di Under, testa a testa tra Iani e l’altro giovane presente alla Targa Florio: il piemontese Alessandro Forneris insieme a Luigi Cavagnetto sulla Suzuki ibrida della Meteco Corse S.r.l. Pronti anche gli altri due alfieri della A.s.d. Alma Racing, con Marcello Sterpone affiancato da Giancarla Guzzi, sulla versione Hybrid e Sergio Denaro accompagnato da Mattea Modenini.

RIVALITÀ Occhi puntati sulla ''Cursa'' del terzo in classifica e primo tra le Racing Start Stefano Martinelli. Dopo l’ottima apertura in casa al Ciocco e il risultato pieno al Sanremo, il lucchese, affiancato da Fabio Menchini, con i colori Novara Corse, dovrà vedersela con un convincente Cristian Mantoet su Swift RSTB 1.0 della A.s.d. Millennium Sport Promotion e, con il venticinquenne Lorenzo Olivieri su un'altra Boosterjet sempre seguita da A.s.d. Alma racing.

Suzuki Rally Cup alla 106° Targa Florio

CORNICE SUGGESTIVA Appuntamento dunque in Sicilia, dal 5 al 7 maggio. Il circuito delle Madonie - cuore pulsante del percorso di gara - prevede 12 tratti cronometrati: 125, 47 chilometri di prove speciali immerse in un percorso completo di 585,65 km. Si partirà venerdì 6 maggio con lo shakedown la mattina sul tratto S.P. 121 - Cangemi e start del rally il pomeriggio con la prova spettacolo ''Nino Vaccarella'' a Caltavuturo e due passaggi sulla prova speciale ''Cefalù''. Arrivo e festeggiamenti di sabato 7 maggio si svolgeranno invece al Belvedere di Termini Imerese.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 04/05/2022