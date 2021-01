ONE MAN BRAND Dirigenti di lingua francese, inglese, italiana e tedesca. Un brand, un responsabile. E non manca qualche sorpresa. Come la nomina di Jean-Philippe Imparato a capo di Alfa Romeo. Da Tavares in giù, una squadra che è una vera e propria multinazionale e che rispecchia quindi la natura stessa di Stellantis, il Gruppo che sconvolgerà - nelle intenzioni - il mondo auto con le sue immense risorse tecnologiche, economiche ed umane. E proprio da uomini e donne è composto il team del quale il comandante in capo si avvarrà nella gestione di ogni singolo marchio e regione. Ecco le figure chiave che interessano di più le attività dell'ex FCA.

RIVOLUZIONE FRANCESE Alla guida del Biscione arriva dunque Imparato, ex vicepresidente PSA e CEO Peugeot. Il manager francese prende il posto di Timothy Kuniskis, che d'ora in avanti si occuperà di Dodge e - ad interim - anche di Chrysler. E a proposito di Stati Uniti: come si rumoreggiava da settimane, l'ex CEO di FCA Mike Manley guiderà le attività di Stellantis sia in Nord America, sia anche in America Latina (Head of Americas), conservando un ruolo di primo piano tra i principali consulenti di Tavares.

MARCHIO CHE VAI... Responsabile Stellantis per l'Europa sarà Maxim Picat, altro ex dirigente PSA, avendo negli ultimi tempi ricoperto lo stesso ruolo per conto del Gruppo francese. Quanto ai singoli brand oltre Alfa Romeo: Fiat e Abarth restano sotto la gestione di Olivier Francois, mentre Lancia viene affidata a Luca Napolitano, ex capo Fiat, Lancia e Abarth regione Emea. Scelta conservativa, infine, sia per Maserati (Davide Grasso), sia per Jeep (Christian Meunier). Tra i marchi francesi, Linda Jackson subentra a Imparato al timone di Peugeot, Vincent Cobée resta in Citroen, Beatrice Foucher in DS. Nessun cambiamento nemmeno alla guida di Opel/Vauxhall, infine, brand che restano di competenza di Michael Lohscheller. Dalle figure chiave ai nuovi piani industriali (globali e individuali), il passo sarà breve.

STELLANTIS: LA GOVERNANCE

Chief Executive Officer Carlos TAVARES



Strategic and performance

Head of Americas Mike MANLEY Global Corporate Office Silvia VERNETTI Chief Performance Officer Emmanuel DELAY Chief Software Officer: Yves BONNEFONT Chief Affiliates Officer: Philippe de ROVIRA (*)

(*) Sales Finance, Used Cars, Parts and Service, Retail Network



Region Chief Operating Officers

Enlarged Europe : Deputy Eurasia

: Maxime PICAT

Davide MELE

Xavier DUCHEMIN North America Mark STEWART South America Antonio FILOSA Middle East & Africa Samir CHERFAN China Grégoire OLIVIER Interim, in charge of DPCA India and Asia Pacific Asean

Carl SMILEY

Christophe MUSY



Brand Chief Executive Officers

Global SUV Jeep



Christian MEUNIER Synergies Referent American Brands Chrysler Dodge Ram

Timothy KUNISKIS Interim

Timothy KUNISKIS Synergies Referent

Mike KOVAL Core Citroën Fiat & Abarth



Vincent COBEE

Olivier FRANCOIS Synergies Referent & Global Chief Marketing Officer Upper mainstream Opel & Vauxhall Peugeot



Michael LOHSCHELLER

Linda JACKSON Synergies Referent Premium Alfa Romeo DS Lancia



Jean-Philippe IMPARATO Synergies Referent

Béatrice FOUCHE

Luca NAPOLITANO Luxury Maserati



Davide GRASSO Mobility Free2Move Leasys

Brigitte COURTEHOUX

Giacomo CARELLI



Global Function Chief Officers