Messa al bando di benzina e Diesel: la Polonia fa ricorso alla Corte suprema

La Polonia ricorrerà alla Corte di Giustizia europea per opporsi alla messa al bando dei carburanti fossili nel 2035

Non si placa il malcontento nei confronti della transizione elettrica, che dal 2035 metterà al bando le auto a benzina e Diesel, ma anche tutte le ibride, dalle concessionarie dell'Unione Europea. Di recente la Commissione aveva fatto un parziale dietrofront davanti alle pressioni del Governo tedesco, ammettendo come alternativa alle auto elettriche anche i cosiddetti carburanti sintetici e-fuel, e ora ad alzare la voce è la Polonia, che farà appello alla Corte Europea entro pochi giorni per bloccare del tutto il previsto stop alle auto alimentate da combustibili fossili.

Auto elettrica vs auto e-fuel: chi la spunterà dopo il 2035?

VEDI ANCHE

GIOCHI SENZA FRONTIERE La dichiarazione arriva dalla ministra del clima polacco Anna Moskwa: ''Non siamo d'accordo con questo e altri documenti del pacchetto Fit for 55 e lo stiamo portando alla Corte di Giustizia europea. Spero che altri paesi si uniscano. Nei prossimi giorni presenteremo la mozione''. La Polonia è stato l'unico Paese che fin dall'inizio si è costantemente opposto alla proposta e ha votato contro le regole, sostenendo che mancava un'analisi adeguata del mercato e delle conseguenze sociali del divieto. Anche l'Italia aveva fatto opposizione, chiedendo che i bio-fuel derivati dagli scarti vegetali venissero accettati al pari degli e-fuel imposti dalla Germania, ma l'Europa l'ha ignorata.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 13/06/2023