Autore:

Lorenzo Centenari

DUE CUORI E UNA CAPOTE Un'auto che funzioni, ma soprattutto un'auto che emozioni. Un'auto da vivere, possibilmente in due. L'automobile è da sempre arma di seduzione e luogo intimo dove esprimere il proprio amore (solo a parole, o anche no) senza che nessuno interrompa il "magic moment". San Valentino festa degli innamorati, perché non condividere con la propria dolce metà un romantico viaggio in montagna, in riva al mare, ovunque ti porti il cuore. I bimbi a casa con la tata, la notte tutta vostra. E una spider per carrozza. Il portale online di compravendita usato AutoUncle celebra la ricorrenza individuando i 7 modelli a 2 posti secchi più gettonati tra dicembre 2018 e gennaio 2019. Tutte auto sportive, tranne una sorpresa. Che dopotutto, proprio una sorpresa non la è.

7. LOTUS ELISE Non sarà confortevole come il divano in salotto, ma vuoi mettere il divertimento? Alle soglie dei 20 anni, per leggerezza e compattezza l'Elise resta un must per tutti gli amanti della guida sportiva senza compromessi. Fascia di budget non esattamente popolare, ma tutto sommato accessibile: la versione CR (2010) costa attorno ai 37.000 euro. Niente male, per un mini-bolide dallo 0-100 km/h in 6,1 secondi.

6. AUDI TT ROADSTER Sesto posto per un classica della guida a cielo aperto, e con un pizzico di pepe. Audi TT Roadster si è nel tempo evoluta, tuttavia le generazioni precedenti conservano un forte appeal tra i giovani. 14.700 euro per l'edizione 2007.

5. PORSCHE BOXSTER Alzando leggermente l’asticella del prezzo (25.300 euro in media per la versione 2005), ecco l'aggressiva ma elegante Boxster, modello che al contrario di altre sportive (e di berline di simile potenza) non si è deprezzata rapidamente. Con i restyling, come è buona tradizione Porsche, le Boxster non sono state rivoluzionate stilisticamente. Le qualità di guida? Da sportiva di razza, oggi come allora.

4. MAZDA MX-5 Quarto posto per quella che, probabilmente, è l'auto più longeva nella categoria due posti. La MX5 è stata rinfrescata di recente, per ritrovare la leggerezza e la guidabilità con le quali aveva stupito gli automobilisti di tutto il mondo al proprio esordio nell'89. In edizione 2006, la roadster più venduta di tutti i tempi costa 11.600 euro.

3. BMW Z4 ROADSTER Eccoci al podio: terzo gradino per un classico come BMW Z4 Roadster, prodotto la cui quotazione è letteralmente precipitata, pur conservando proprietà notevoli sia in termini di guida, sia di design. Per essere una cabrio sportiva è inoltre tutt’altro che scomoda. Qualità, sicurezza ed efficienza, a un prezzo di 14.400 euro (Z4 Roadster 2007).

2. MERCEDES SLK In configurazione 200, ovvero quella più economica (10.000 euro per un esemplare del 2005), continua ad essere la cabrio usata by Mercerdes più cercata. Piccola, leggera, infine molto facile da rivendere. SLK scelta sempre indovinata.

1. SMART FORTWO La biposto più popolare del mercato di seconda mano è anche l’auto che negli ultimi 20 anni ha rivoluzionato maggiormente i canoni meccanici e stilistici dell'automotive, dando origine a un vero e proprio stile di vita. Smart ForTwo è la Smart per eccellenza, erede della vetturetta che nel 1998 Daimler costruì in partnership con Swatch: oltre a significare "furba", il nome dell’auto deriva dalla crasi di “Swatch-Mercedes ART". 6.200 euro per una ForTwo 2010. E chi vi ferma più?