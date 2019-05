Autore:

La Redazione

PENNE NERE Spetta a Milano ospitare la 92esima Adunata nazionale dell’Associazione nazionale Alpini (ANA), in programma da venerdì 10 a domenica 12 maggio. Attese in città circa 500 mila persone in tre giorni. Domenica, dalle 9, la sfilata conclusiva della manifestazione. Ecco tutti i provvedimenti e le misure di viabilità straordinaria disposte dal Comune di Milano in occasione dell'evento.

PERCORSO La sfilata conclusiva dell’Adunata inizierà dunque alle ore 9 di domenica 12 maggio. Sarà possibile assistervi ai lati del percorso che si snoderà su corso Venezia, piazza San Babila, corso Matteotti, piazza Meda, via San Paolo, corso Vittorio Emanuele, piazza Duomo, via Orefici, piazza Cordusio, via Dante. Si scioglierà in Largo Cairoli e nei due bracci di Foro Bonaparte. Lungo tutto il tragitto e in viale Città di Fiume, Bastioni di Porta Venezia, via Manin, via Palestro, viale Majno e viale Bianca Maria, saranno vietati il transito e la sosta di tutti i veicoli dalle ore 00:00 di domenica 12 maggio alle ore 7 di lunedì 13 maggio.

AREA C Dalle ore 7 alle 21 di domenica 12 maggio, all’interno di Area C - Cerchia dei Bastioni potranno circolare soltanto i veicoli dei residenti all’interno della Ztl diretti alle proprietà private o alle aree di sosta fruibili con pass residenti e i veicoli al servizio delle persone con disabilità con ridotte capacità motorie muniti di contrassegno. I passi carrai degli edifici che si trovano lungo il percorso della sfilata conclusiva della manifestazione non potranno essere utilizzati in uscita né in entrata durante lo svolgimento del corteo. È previsto inoltre il divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli dalla mezzanotte dell’11 maggio alle ore 7 del 13 maggio nei tratti di strada interessati dagli eventi programmati: via delle Ore, via Pecorari, via Rastrelli, piazza Diaz, via Baracchini, largo Schuster, via Gonzaga, via Palazzo Reale (lato civici dispari da largo Schuster a via Larga), via San Clemente (da via Larga a via delle Ore); divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli in via Silvio Pellico dalle ore 7 alle ore 22 del 12 maggio 2019. Per informare i cittadini sono stati installati 800 segnali provvisori di divieto di sosta e per facilitare la chiusura di alcune vie verranno disposti circa 4.000 metri lineari di transenne mobili.

MEZZI PUBBLICI Predisposto un servizio straordinario per agevolare gli spostamenti e consentire lo svolgimento delle manifestazioni. Venerdì e sabato le linee della metropolitana resteranno in servizio fino alle ore 2, mentre domenica 12 maggio tutte le linee saranno potenziate con treni aggiuntivi. Prolungate anche le linee notturne degli autobus. Tram, bus e filobus potranno subire deviazioni e rallentamenti. Tutte le informazioni sul sito di ATM.

PARCHEGGI Per tutti i tipi di veicoli si consiglia l’utilizzo dei posteggi a pagamento in corrispondenza delle stazioni delle linee metropolitane o degli altri mezzi pubblici di superficie gestiti da ATM.

AREE ATTREZZATE In piazza del Cannone, all’interno di parco Sempione, è stata allestita la Cittadella degli Alpini. Le aree verdi di via San Romanello e di via Cardellino e le aree parcheggio di via Novara e via Tesio sono state messe a disposizione del Comitato organizzatore dell’Adunata, che ha provveduto ad attrezzarli con i servizi necessari, per l’accoglienza degli Alpini che pernotteranno in città con tende e camper. Stessa funzione avranno gli ex scali ferroviari Farini e Romana. Buona Adunata.