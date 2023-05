Porsche: quali soprese ci aspettano al live streaming dell'8 giugno?

Il prossimo 8 giugno sarà una giornata estremamente importante per Porsche. In quella data si festeggeranno infatti i 75 anni dal debutto di Porsche 356 No.1 Roadster. La storica sportiva di Stoccarda venne lanciata proprio nel 1948 e prodotta ininterrottamente fino al 1966. Il programma dei festeggiamenti prevede una diretta live dal titolo: ''Sportscar Of The Future''. L’occasione ideale per presentare i piani di sviluppo del marchio, svelando contemporaneamente il concept di una nuova sportiva, un po' come successo qualche mese fa con Porsche Vision 357 (qui l'approfondimento).

Porsche Vision 357

NUOVA CONCEPT? Al momento, non ci sono molte informazioni disponibili. Le prime indiscrezioni suggeriscono che potrebbe trattarsi di una concept car piuttosto che di un modello di produzione vero e proprio. Che sia una show-car pensata per anticipare le tendenze che vedremo su nuova Porsche 911? Al momento, il teaser pubblicato da Porsche sembra confermare tale ipotesi, visto che nell’immagine compaiono diverse generazioni di 911. L’evento dell’8 giugno potrebbe anche essere l’occasione per vedere in anteprima Porsche 718 Boxster/Cayman elettriche (qui il nostro approfondimento), che dovrebbero entrare in produzione nel 2025.

VEDI ANCHE

Porsche 718: destino elettrico

FESTEGGIAMENTI Il live streaming sarà trasmesso in tedesco e inglese alle 21:40 (CEST). I festeggiamenti includeranno una spettacolare presentazione con musica, luci e coreografie ad hoc. I fan e gli appassionati di tutto il mondo potranno seguire liberamente la diretta, tramite i canali ufficiali del marchio. Contemporaneamente, Porsche darà il via alla mostra: Driven by Dreams. 75 years of Porsche Sports Cars. Il giorno seguente, 9 giugno, l’esibizione sarà aperta al pubblico al Museo Porsche di Stoccarda.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 30/05/2023