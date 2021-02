TURNOVER In vista delle nuove sfide 2021, Peugeot Italia rinnova l’assetto della propria direzione commerciale nominando Giuseppe Graziuso nuovo Direttore Vendite. Prende il posto di Andrea Ciucci, che a sua volta assume l’incarico di guidare le sinergie e la convergenza tra l’organizzazione Stellantis e la national sales company Italiana continuando, nel contempo, lo sviluppo dell’elettrico nel nostro Paese.

GIÀ AL LAVORO La nomina di Graziuso, operativa dal 1° febbraio 2021, si inserisce in contesto di mercato molto importante per la Casa del Leone. Un 2021 in cui Peugeot vivrà una forte accelerazione grazie ad importanti novità che verranno svelate nel corso dei mesi. Il nuovo direttore vendite riporta direttamente a Salvatore Internullo, Direttore del Marchio Peugeot in Italia.

L'IDENTIKIT 47 anni, sposato e con due figlie, Giuseppe Graziuso vanta una lunga esperienza nell’automotive, dove ha ricoperto diversi ruoli in ambito commerciale. Dopo un’esperienza in concessionaria, è entrato in Citroën Italia nel 2005, dove ha svolto diversi incarichi nel corso degli anni: zone manager vendite, coach per il business dell’usato, responsabile commerciale della direzione di Roma, responsabile metodi ed animazione commerciale, fino a diventare in tempi più recenti Direttore regionale. Tre anni fa è poi passato a lavorare in ambito B2B come Direttore Vendite in Groupe PSA Italia. Fino al passaggio al marchio Peugeot con un incarico importante e delicato, con l’obiettivo di aumentare la presenza della Casa del Leone sul mercato italiano, segnando nuovi record.

IPSE DIXIT “Giuseppe ha una grande esperienza di business reale dichiara Salvatore Internullo, direttore Peugeot Italia - e saprà dare un valore aggiunto concreto ed immediato alla continua crescita del brand nel nostro Paese”.