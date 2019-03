Autore:

Matteo Gallucci

ALWAYS GRIP È sempre più evidente come il segmento dei SUV o Crossover siano il vero player del mercato. Qualche anno fa la prerogativa di queste carrozzeria era la trazione integrale e le ridotte. Oggi che i SUV e Crossover sono sempre più padrone delle nostre città è chiaro a tutti che delle semplici 4x2 siano più che sufficienti per avere un’autovettura comoda come una berlina e una dinamica di gudia più agile su strada. Il 4x4, quindi, non è più indispensabile per i clienti del segmento ma come fare per avere sempre il giusto grip e controllo della vettura anche sui fondi innevati o fangosi? Peugeot ha intercettato questa domanda offrendo dal 2009 la propria soluziona chiamata Grip Control che consente, anche a chi affronta situazioni limite soltanto occasionalmente, di guidare sempre in sicurezza.

I CONTRO DEL 4x4 Che la trazione integrale sia garanzia di sicurezza per affrontare fondi scivolosi è “cosa buona e giusta” ma non l’unica via possibile. Infatti l’aggravio di peso che comporta la trazione 4x4 influisce negativamente sulle prestazioni e sui consumi dell’auto. In più il suo costo è necessariamente più elevato rispetto ad una pari versione con trazione 4x2 (sia esso posteriore o anteriore) e il peso maggiore della vettura può comportare un comportamento dinamico differente. Però in alcune circostanze la sola trazione anteriore non è sufficiente ad affrontare specifiche situazioni.

EVOLUZIONE DELLA GAMMA Come detto precedentemente, 10 anni fa, la tecnologia Grip Control fu introdotta con la prima generazione di Peugeot 3008 che riusciva a migliorare la sua motricità sui fondi con scarsa aderenza. In questo trascorso ha avuto un’evoluzione tecnologica trasformandosi in Advanced Grip Control che utilizza una sofisticata elettronica per aumentare ancora di più la trazione del veicolo. La gamma SUV con Grip Control è formata da: 2008, 3008, 5008 ma anche disponibile anche per il Nuovo Rifter e Traveller ottimizzando la motricità delle ruote anteriori, con un sistema di antipattinamento evoluto.

MODALITÀ DI GUIDA L’attuale generazione di Grip Control permette di scegliere tra 5 diverse modalità di guida: ciascuna di esse è selezionabile attraverso una manopola situata sulla plancia.

1) In modalità STANDARD, il sistema è calibrato con un livello di pattinamento basso, basato sulla media delle varie aderenze rilevate abitualmente.

2) In modalità NEVE, in fase di avvio, il sistema adatta l’aderenza di ognuna delle due ruote anteriori alle condizioni rilevate. In accelerazione, il sistema ottimizza il pattinamento per garantire la migliore accelerazione possibile in funzione delle condizioni del terreno. Modalità indicata in caso di neve alta e pendenza accentuata. Il ritorno alla modalità Standard avviene automaticamente al superamento dei 50 km/h.

3) La modalità SABBIA riduce il pattinamento in contemporanea su entrambe le ruote motrici per far avanzare il veicolo evitando rischi di insabbiamento. Questa modalità è attiva fino a 120 km/h; oltre questa velocità si attiva automaticamente la modalità Standard.

4) In modalità FUORISTRADA/FANGO (sentieri in terra, erba bagnata o su strada fangosa), in fase di avvio, il sistema aumenta il pattinamento della ruota con minore aderenza allo scopo di favorire l’espulsione del fango e ritrovare il grip ottimale. Contemporaneamente, sulla ruota più aderente viene indirizzata la maggior coppia possibile. In accelerazione, il pattinamento viene ottimizzato per rispondere alle sollecitazioni del conducente. Il trasferimento di coppia tra le ruote anteriori può arrivare al 100%, ben oltre le soglie fissate per un differenziale a slittamento limitato. Questa modalità è attiva fino a 80 km/h.

5) La modalità ESP OFF, infine, consente di disattivare il controllo dinamico di stabilità (ESP) e gli aiuti alla motricità (ASR/Grip Control) fino a 50 km/h, per dare completa autonomia al conducente. Superata questa velocità, il sistema si reinserisce automaticamente per garantire la più adeguata sicurezza di marcia.

PENDENZE IN SICUREZZA Inoltre, su 3008, 5008 e Rifter il Grip Control diventa Advanced con la funzione HADC (Hill Assist Descent Control), per controllare la velocità in discesa in caso di forti pendenze. La funzione HADC dell’Advanced Grip Control è attivabile, con velocità inferiore a 30 Km/h e pendenza superiore al 5%, attraverso un pulsante posizionato nelle vicinanze del selettore delle 5 modalità di guida del Grip Control. Consente il controllo automatico della velocità in discesa in caso di forti pendenze con fondo scivoloso con due livelli di intervento. Il primo mantiene la vettura in prima marcia, la velocità viene decisa dal guidatore (fino a 30 km/h) e mantenuta automaticamente dal sistema una volta tolto il pedale dal gas. Nel secondo caso bisogna mantenere il cambio in folle e l’auto definisce in maniera autonoma la velocità ideale per affrontare ripide discese (fino a 3 km/h) lasciando al guidatore il pieno controllo della direzionalità sul volante.

PNENUMATICI M+S I pneumatici M+S previsti di serie in abbinamento al Grip Control garantiscono versatilità d’uso su tutti i tipi di terreno e in tutte le stagioni e permettono di sfruttare al meglio l’efficienza del Grip Control. Chiaramente, l’adozione di pneumatici 100% invernali su percorsi innevati, amplifica ancor più l’efficacia del Grip Control. La scelta Peugeot di adottare pneumatici “Mud & Snow” (M+S) verte sempre per dare al proprio cliente la massima polivalenza d’utilizzo garantendo sempre un’ottima trazione con diverse temperature.