Il Peugeot Design Lab è un laboratorio di design dedicato all’ideazione di progetti al di fuori del settore automobilistico, attivo dal 2012. Lo studio di Global Brand Design di Peugeot, che si trova a Vélizy (in Francia), ha lavorato su moltissimi progetti innovativi, tra cui l'elicottero H160 progettato per Airbus, il concept Foodtruck Peugeot, il tram Alstom per la città di Strasburgo e il foodtruck Oyster Bar “La Marcelle” per Gillardeau. Non mancano progetti sulla mobilità elettrica come il monopattino e-Kick, realizzato in collaborazione con Micro, e le biciclette Peugeot Cycles. Ma nel vasto curriculum dello studio del marchio PSA ci sono anche orologi, valigie, gioielli e vestiti, oltre al logo ufficiale del Gruppo. I designer dello studio lavorano presso il Centro Stile Peugeot (all'ADN – Automotive Design Network) di Vélizy collaborando con gli studi di design di Shanghai, San Paolo e San Francisco.

LA DIRETTA INSTAGRAM Per raccontare gli ultimi progetti dello studio, oggi alle ore 18 sul canale ufficiale Instagram di Peugeot, ci sarà una diretta con Arnault Gournac, direttore del Peugeot Design Lab, specializzato in brand identity, sviluppo dei prodotti e nella creazione dei processi industriali. Potete seguirla semplicemente andando sul profilo Instagram di Peugeot e cliccando sul logo in alto a sinistra.