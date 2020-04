OFFERTE PERSONALIZZATE E COPERTURE ASSICURATIVE

DOPO LA CHIUSRA SI RIPARTE GRADUALMENTE L'Italia sta per rimettersi in moto, il 4 maggio saremo più liberi di spostarci e, lentamnete, le attività commerciali prenderanno vita. La ripartenza è attesa per dare ossigeno al nostro Paese, che ha vissuto quasi due mesi incatenato dell’epidemia di Coronavirus e che, di fatto, ha bloccato aziende, commercianti e privati in una sorta di glaciazione imprevista per tutti. Oggi, mentre alcune attività hanno potuto riprendere il cammino, ci si chiede come sarà organizzato il percorso verso le normali abitudini di vita e quali saranno i benefici per l’economia di ognuno. Il settore automotive non è, ovviamente, restato a guardare in questo periodo, anzi, è stata l’occasione per riorganizzarsi e prendere spunto da questa drammatica situazione per avere un approccio differente, che favorisca il rapporto fra Case e clienti, ma anche per facilitare l’operato dei propri collaboratori. Parlando con i responsabili delle aziende e delle filiali che operano sul nostro territorio, vogliamo capire quali sono queste strategie per non farsi trovare spiazzati nella fase di ripartenza, focalizzando l’attenzione sui progetti per sostenere, anzi migliorare, il rapporto proprio con il cliente finale.

PEUGEOT PUNTA SU PROMOZIONI E DIGITALIZZAZIONE L'intervista che ci ha rilasciato Giulio Marc d'Alberton, Responsabile Comunicazione Peugeot Italia, chiarisce la strada intrapresa dalla Filiale italiana del Leone che è quella di incrementare l'approccio digitale con il cliente nella prima fase della compravendita, seguirlo passo passo fino alla realizzazione. Ma oggi, più che mai c'è bisogno di incentivi e che l'acquisto di un'auto non si riveli un peso sull'economia di una famiglia. Ecco, quindi, promozioni dedicate e coperture assicurative che mettano al riparo nel malaugurato caso di non poter più assolvere al pagamento dell'auto. Guardate la nostra video intervista per conoscere in modo approfondito le iniziative di Peugeot Italia.