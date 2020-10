MAGGIORATE Nuove Peugeot e-208 e SUV e-2008, primi modelli 100% elettrici della Casa francese, dispongono di serie di un caricabatteria di bordo da 7,4 kW che permette di ripristinare gli accumulatori da 50 kWh in corrente alternata (AC) in circa 7 ore. Da ottobre 2020, il Leone di Sochaux offre in opzione un caricatore di bordo da 11 kW trifase, che consente di accorciare i tempi per il “pieno di elettroni” a poco meno di 5 ore, “rifornendosi” da una colonnina pubblica o da una Wallbox domestica. Il metodo più rapido resta però collegare l’auto alle stazioni a corrente continua (DC) da 100 kW, che permettono di recuperare l'80% di carica in circa mezz'ora. Ciò è reso possibile dal fatto che gli accumulatori di ultima generazione di e-208 ed e-2008 sono raffreddati a liquido. Il prezzo del nuovo caricabatterie di bordo trifase è di 300 euro per entrambi i due modelli.

SI RICARICA IN AZIENDA Sempre nell’ottica di favorire la diffusione dell’elettrico, PSA consentirà d'ora in avanti ai suoi dipendenti di accedere a sistemi di ricarica comodi e pratici direttamente sul posto di lavoro. Infatti, a partire dal 2019 il Gruppo ha installato e rese operative 365 colonnine presso le proprie sedi. Un numero destinato a salire nei prossimi anni e che già nel 2021 potrebbe toccare quota 500. Queste Wallbox da 7 kW permettono di ricaricare le batterie di una EV ad un prezzo accessibile, del tutto simile a quello praticato dagli altri fornitori di energia elettrica. L'installazione e la gestione dei punti di ricarica saranno garantite dai due partner del Gruppo francese: Izivia e Total EV. “Mentre Groupe PSA - afferma Xavier Chéreau, Direttore delle Risorse Umane e della Trasformazione - è impegnato nella lotta al riscaldamento globale e punta a raggiungere gli obiettivi di CO2 per il 2020 fissati dall'Unione Europea, agevola la vita dei dipendenti che hanno già optato per una mobilità pulita facilitando la ricarica delle batterie elettriche delle loro auto in tutte le sue sedi. Questa iniziativa dimostra la coerenza delle azioni del Gruppo nei confronti dei propri clienti e dipendenti''.