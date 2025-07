Se ti sei chiesto perché le tue nuove gomme hanno strisce colorate

Quelle linee rosse, gialle o blu sono facoltative, ma utili (anche se non a te). E... no, non hanno un significato universale

Penna stilografica e matite colorate. Gli pneumaticisono dei... chiacchieroni, e non solo quando li fai piagnucolare in derapata (in pista) o al verde del semaforo (sei un maleducato).

Gli pneumatici imparano a parlare e a scrivere (o a... disegnare?) ancora prima di essere montati su un veicolo.

Nel senso che, fin dalla loro produzione, gli pneumatici contengono una serie di informazioni fondamentali.

Non parliamo solo dei classici codici alfanumerici impressi sul fianco, codici dai quali ricavare misura, carico di velocità e altri parametri.

Parliamo, in questo caso, delle linee colorate che decorano talvolta gli pneumatici freschi di fabbrica.

Ti sei mai chiesto a cosa servono? Se non te lo sei chiesto tu, beh... ce lo siamo chiesti noi (mica siamo tuttologi).

In estrema sintesi: servono a semplificare il lavoro nelle fasi produttive, facilitando l’identificazione di varianti e lotti.

Adesso vuoi saperne di più anche tu, vero?

Linee colorate sui pneumatici: perché?

Determinati pneumatici nuovi possono mostrare sottili strisce colorate, a volte rosse, a volte gialle, a volte entrambe.

Anche se potrebbero sembrare puramente decorative, queste linee hanno una funzione logistica precisa.

Strisce colorate sui pneumatici: ''binari'' logistici

I colori servono come guida per i tecnici durante il montaggio, aiutandoli a posizionare correttamente e bilanciare il pneumatico.

Rappresentano insomma una sorta di ''codice a barre'' temporaneo, utilizzato per tre scopi almeno:

identificare rapidamente dimensioni e versioni;

seguire i pneumatici lungo la catena di montaggio;

ottimizzare la gestione del magazzino.



Aiutando a garantire l’abbinamento corretto tra la struttura interna e i componenti esterni del pneumatico, le misteriose linee colorate migliorando in definitiva sia la qualità e l’efficienza produttiva, sia anche la sicurezza.

Cosa indicano i colori

Ebbene no, non esiste uno standard universale per il significato delle linee colorate. Ogni azienda produttrice utilizza il proprio sistema di codifica.

Una linea rossa potrebbe indicare una mescola specifica per un produttore e una misura per un altro. Senza contare che i colori stessi possono variare a seconda dell’impianto di produzione del medesimo produttore.

Quanto durano le linee colorate?

Le linee scompaiono in tempi piuttosto brevi. Essendo applicate solo sulla superficie esterna, tendono a cancellarsi dopo poche centinaia di chilometri di utilizzo normale.

Le linee colorate sono programmate per sparire quasi subito

In fondo, dopo l'acquisto le strisce colorate sono elementi visivi ormai privi di funzione tecnica e non influenzano le prestazioni (ci arrivava anche un bambino).

Un po' come i “peletti” di gomma che rivestono il battistrada e che indicano un prodotto nuovo e mai utilizzato.

Se proprio non le sopporti e desideri rimuoverle prima, fai così: lava gli pneumatici.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 14/07/2025