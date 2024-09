Questo aggeggio va all'asta. E non serve per ciò che credi

No, non è uno "sberlificatore automatico", ma l'ultimo grido in fatto di indicatori di direzione negli anni Venti

Lo vedi e la fantasia corre spedita. Che sarà mai? Una mano meccanica per schiaffeggiare i pedoni? Per sculacciare i ciclisti? Un prop di scena per il reboot di Amici Miei o Vieni avanti, cretino? Niente di tutto ciò. E la storia del Birglow Auto Signal è più lunga di quello che si potrebbe immaginare. L'oggetto che vedete ritratto nella foto di copertina, signore e signori, è un indicatore di direzione originale degli anni Venti, sviluppato in un’epoca in cui le svolte in auto venivano indicate sporgendo le mani o le braccia intere fuori dal finestrino dell'auto. Potete immaginare la scomodità e pure la pericolosità di una simile operazione (anche se le strade dell'epoca, assai meno trafficate, agevolavano).

Londra: Piccadilly Circus nel 1930 - Licenza PDM 1.0 Universal

COME FUNZIONA Fatto sta che, anche solo per evitare di inzaccherarsi le maniche quando pioveva, in molti cercarono una soluzione per un indicatore di direzione che si potesse azionare dall'interno del veicolo stesso. Potete biasimarli, i pionieri dell'automobile, se in principio pensarono pure di replicare il tipo di segnale più famigliare per gli utenti delle strade dell'epoca, con una mano di legno? Ed ecco che una delle prime realizzazioni in questo senso - l'Auto Signal firmato Birglow, appunto - ha ben la forma di una mano: una mano meccanica che si estendeva tramite un comando via cavo da azionarsi manualmente: uno dei sistemi più avanzati dell'epoca.

Florence Lawrence, attrice inventrice dei segnali di svolta elettrici e degli stop

UN PEZZO DI STORIA L’indicatore di direzione Birglow Auto Signal sarà messo all’asta da Bonhams tra pochi giorni (qui il link diretto) e si stima che possa valere tra i 120 e i 240 euro circa. Per curiosità segnalo che il primo indicatore di direzione elettrico fu inventato da un'attrice di Hollywood chiamata Florence Lawrence. A lei si deve pure il primo segnale di frenata elettrico che, collegato direttamente al pedale, si attivava nella parte posteriore dell’auto ogni volta che il freno veniva premuto. Va detto che agli inizi del XX secolo non era così raro che le attrici di Hollywood sviluppassero parallelamente una carriera di inventrici. Alla madre di Florence Lawrence, chiamata Lotta Lawrence, si deve infatti l'invenzione dei primi tergicristalli elettrici. Peccato che né madre né figlia bravettarono mai le loro invenzioni, perdendo così milioni di potenziali diritti di licenza.

Hedy Lamarr, attrice e inventrice

DAL WI-FI ALLA COCA COLA Meglio è andata a Hedy Lamarr, attrice austriaca emigrata negli USA, che oltre a diventare il sex symbol per eccellenza degli anni Trenta fu anche inventrice del ''salto di frequenza'' che è alla base delle odierne trasmissioni Wi-Fi e Bluetooth. Lamarr ebbe l'accortezza di brevettare questa tecnologia nel 1942 e nel 1997 l’Electronic Frontier Foundation le conferì a sorpresa il Pioneer Award per la sua invenzione. “Era ora”, commentava la coriacea ultraottantenne, che a dispetto di una vita a dir poco burrascosa scomparve in Florida il 19 gennaio 2000. La Lamarr inventò, pare, anche una compressa efferescente al gusto di Coca Cola per prepararsi la bevanda in casa. Ma questa, come si suol dire, è un'altra storia.