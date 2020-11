ONLINE I NUOVI SITI DELLE RETE RHIAG Dallo scorso settembre sono attivi sul web i quattro nuovi siti delle officine affiliate a Rhiag Group, che comprendono la rete di riparatori a posto, Dedicar, Officina Numero Uno, per il mercato auto, e Optima Truck Service per il mercato dei mezzi pesanti. Lanciati con una intensa campagna sui media, che comprende TV, web e social, i portali sono completamente rinnovati nei contenuti e nella veste grafica, sono accessibili sia da computer sia da mobile e hanno una doppia anima per raggiungere il più ampio numero di utenti, sia automobilisti sia operatori del settore e offrire una panoramica completa di ogni servizio offerto. La navigazione all’interno del sito è stata resa più agevole e gli utenti potranno trovare sia l’officina più vicina, completa di un mini-sito dedicato che riepiloga i servizi dal singolo affiliato, sia scoprire tutti i vantaggi offerti da ogni Rete.

LE INIZIATIVE PER FIDELIZZARE GLI UTENTI Inoltre, potranno godere di numerose iniziative attivate periodicamente, per esempio promozioni stagionali, concorsi, co-marketing e consultare notizie utili per la cura della propria auto. Per gli utenti di aposto.it e officinededicar.it è attiva anche una community, che offre vantaggi e servizi aggiuntivi come la possibilità di richiedere online un preventivo per gli interventi sulla propria auto attraverso la compilazione di un pratico form. In più, fino all’11 dicembre, per chi si registra, c’è la possibilità di effettuare un check up gratuito che comprende 10 controlli. La sicurezza passa anche attraverso la corretta manutenzione dell’auto o del mezzo pesante e questa è un’ottima occasione per verificare che sia tutto a posto per viaggiare in serenità, soprattutto con la stagione invernale alle porte.

NUOVA AREA RISERVATA PER LE OFFICINE Anche l’Area Riservata Officina è stata ripensata e organizzata per accedere in maniera veloce e intuitiva agli strumenti di lavoro come l’assistenza tecnica, le banche dati e la parte gestionale. Inoltre, sarà disponibile un archivio documenti, che darà accesso a tutte le informazioni utili per svolgere il lavoro, oltre a una sezione in cui visionare le richieste di preventivo inviate dagli automobilisti.

IL CANALE PER RESTARE SEMPRE AGGIORNATI L’area News, infine, è il canale che permette alle officine affiliate di rimanere sempre aggiornate su novità del mercato, su nuovi prodotti, eventi e iniziative speciali pensate da RHIAG per la Rete e per tutti gli utenti. Se siete riparatori affiliati oppure automobilisti che hanno a cuore sicurezza e perfetta efficienza della propria auto, l’ideale è fare un giro sui nuovi siti dedicati per scoprire tutte le novità web offerte dai quattro portali.