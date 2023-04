Odori killer in abitacolo, una ricerca cinese dice che...

Un team di ricerca del Beijing Institute of Technology ha scoperto che il profumo di "macchina nuova" contiene in realtà sostanze chimiche dannose

Un nuovo studio pubblicato da ScienceDirect (sito web che raccoglie un ampio database bibliografico di pubblicazioni scientifiche) suggerisce che le sostanze chimiche volatili che respiriamo nell’abitacolo delle auto, potrebbero essere dannose per la salute (qui il link all'articolo). Il tipico odore di ''macchina nuova'' altro non sarebbe che una miscela inebriante sprigionata da plastica fresca, pelle trattata e finiture odorose. Ma proprio quel mix che tanto apprezziamo conterrebbe in realtà sostanze chimiche pericolose, tra cui: benzene e formaldeide.

Sostanze chimiche pericolose esalate in abitacolo?

ARIA PESANTE I risultati arrivano dallo studio di un team del Beijing Institute of Technology. I ricercatori hanno analizzato le esalazioni sprigionate dai rivestimenti di un SUV nuovo di zecca in un arco di tempo di circa 12 giorni. L’auto - appena uscita dal concessionario - è rimasta esposta alle più disparate condizioni meteo, facendo attenzioni che le emissioni inquinanti prodotte dagli altri veicoli non interferissero con lo studio. Durante il test, i ricercatori cinesi hanno individuato 20 sostanze chimiche in sospensione (VOC - Composto Organico Volatile) all'interno della cabina.

VEDI ANCHE

Le modalità di inalazione dei VOCs in abitacolo

RISULTATI PREOCCUPANTI Lo studio ha rivelato alti livelli di formaldeide, benzene e acetaldeide. Le sostanze superavano in maniera preoccupante i limiti fissati dagli standard di sicurezza delle autorità cinesi. Inoltre, i ricercatori hanno stabilito che l’esposizione a lungo termine potrebbe rappresentare un rischio per la salute di conducente e passeggeri. Oliver Jones, professore di chimica all’Università di Melbourne, ritiene attendibili i risultati ottenuti dallo studio cinese: ''Sappiamo da ricerche precedenti che per alcune persone l’esposizione a queste sostanze può causare problemi di salute come vertigini, nausea, mal di testa e dispnea.''