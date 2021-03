L'INDIRIZZO GIUSTO Prima il dovere, poi il piacere. Oppure, entrambi insieme. Tipo acquistare un ricambio a un prezzo speciale e con un semplice clic. Come noto, la regolare manutenzione dell'autovettura contribuisce ad allungare la vita di motore e componenti elettrici, ma soprattutto è sinonimo di sicurezza stradale. Provvedere alla sostituzione degli pneumatici ed effettuare un tagliando auto periodico e completo è necessario per la tranquillità dei passeggeri e degli altri conducenti, oltre che della propria. E tra i centri specializzati meglio consigliati dagli utenti, in cima all'elenco è l'indirizzo di Norauto.it.

SALDI TUTTO L'ANNO Vero e proprio tempio per gli appassionati di auto, il sito web di Norauto si avvale di un efficiente motore di ricerca per la scelta consapevole dei pezzi di ricambio o degli pneumatici della propria vettura. Compilando un form con tutti i dettagli tecnici, o semplicemente inserendo il numero di targa, il sistema sarà in grado di individuare gli articoli adatti al modello specifico, proponendo prezzi più bassi rispetto alla media del mercato, applicando inoltre interessanti promozioni su tutto il catalogo, facendo risparmiare - a seconda degli articoli - dal 10% fino al 70%. E non è finita qui...

CANALI DIGITALI Acquistando tramite e-commerce è possibile godere di un vantaggio in più. Per i clienti online sono infatti spesso disponibili anche codici sconto digitali, utili ad aumentare le possibilità di risparmio del 10% o anche del 20%. Dove trovare un codice sconto Norauto? Semplice, direttamente nel sito del brand, o visitando siti specializzati nell'erogazione di coupon. Noi ad esempio abbiamo trovato un codice sconto Norauto su topnegozi.it, portale che alle offerte del Gruppo dedica una intera pagina. Norauto, ma non solo: su topnegozi.it, anche altri negozi dedicati al mondo dei motori come Bep's e Wheelup.

ISTRUZIONI PER L'USO Come usare un codice sconto in modo corretto? La prima cosa da fare è prendere visione di tutte le promozioni attive, scegliendo quella più adatta alle proprie esigenze. Successivamente, individuata l'offerta, basterà copiare il codice sconto Norauto, tenendolo in memoria. Dopo aver aggiunto i prodotti al carrello, prima di confermare l'ordine è necessario incollare il codice nell'apposito box (visibile in tutti gli e-commerce) cliccando poi su ''applica codice''. Subito verrà riconosciuto lo sconto sul totale della propria spesa: a questo punto si potrà procedere col pagamento.

NORAUTO PERCHÈ Entrare nel mondo Norauto conviene. Sul sito si può acquistare tutto l'occorrente per la cura e la manutenzione dei propri mezzi a due e a quattro ruote a prezzi imbattibili. Le spedizioni sono sempre gratuite in tutta Italia, Isole comprese, per ordini superiori a 49 euro. Per importi inferiori, i costi di consegna sono pari a 9,90 euro. Si può pagare con carta di credito, PayPal oppure in contrassegno. E se non sei soddisfatto, rendi l'articolo e richiedi il rimborso totale.

BIOGRAFIA Norauto nasce ufficialmente negli anni Settanta in Francia. Oggi, la fitta rete di negozi e officine vanta più di 675 centri in franchising sparsi in 7 Paesi del mondo. In Italia è leader nella vendita online di pezzi di ricambio, articoli per la cura e la manutenzione delle vetture. Il magazzino dispone di un ampio assortiment:

Pneumatici estivi, 4 stagioni, 4x4, invernali, per veicoli commerciali delle migliori marche (Pirelli, Michelin, Bridgestone, Firestone, Goodyear, Continental, Dunlop), cerchi in lega, copricerchi, bulloni antifurto, catene da neve, utensili per la riparazione temporanea di piccoli fori e per il gonfiaggio delle gomme.

, prodotti per la pulizia, batterie e kit di avviamento, vernici per la riparazione della carrozzeria. Ricambi meccanici e elettrici, ricambi di manutenzione periodica (filtri, lampadine, tergicristalli, retrovisori), utensili.



NORAUTO E LE DUE RUOTE Tecnologicamente sempre all'avanguardia, Norauto infine riserva un'area del sito anche ai mezzi a due ruote. Puoi inoltre acquistare i moderni modelli di biciclette classiche, anche in fibra di carbonio, elettriche o pieghevoli. Trovi i richiestissimi monopattini e scooter elettrici, caschi per moto, guanti e antifurti per motociclette, abbigliamento, accessori, pezzi di ricambio e prodotti per una corretta manutenzione dei mezzi.