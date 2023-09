muc022: prototipo elettrico con autonomia record

Gli studenti del Politecnico di Monaco di Baviera con la loro piccola auto elettrica - ribattezzata muc022 - hanno frantumato il record di percorrenza riservato a vetture a batterie (in gergo, Hypermiling). Il mezzo realizzato dal team di TUfast Eco ha percorso l'incredibile distanza di 2.573 chilometri con una singola carica. Giusto per farvi un’idea, l’accattivante e futuristica Mercedes-Benz Vision EQXX ne riesce a percorrere poco più di mille (qui il nostro approfondimento). Il risultato ottenuto dalla muc022 è ancor più sorprendente se si considera che la sua batteria ha una capacità nominale di soli 15,5 kWh, ovvero circa sette volte più piccola della batteria della super berlina Mercedes-Benz EQS.

Il frontale di muc022

HYPERMILER Il record è stato stabilito all’interno di un hangar dell’aeroporto di Monaco. Nella fase di sviluppo il team si è concentrato su aspetti fondamentali così da estendere il più possibile l’autonomia dell’auto, ovvero: peso e aerodinamica. È in effetti la muc022 pesa solo 170 chilogrammi (senza conducente) e il suo coefficiente di resistenza aerodinamica è di 0,159. L’auto è alimentata da un motore sincrono a magneti permanente da 400 W. Per scaricare completamente gli accumulatori, la vettura ha viaggiato ininterrottamente per 99 ore a velocità media di 25 km/h.

Gli studenti del Politecnico di Monaco di Baviera dopo aver battuto il record

EFFICIENZA SUPER Il risultato conseguito dagli studenti di Monaco arriva pochi giorni dopo il primato stabilito da un gruppo di ricercatori svizzeri, che con la loro BEV (Battery Electric Vehicle) hanno infranto il record di accelerazione per vetture elettriche con un tempo sullo 0-100 km/h inferiore al secondo (qui il nostro approfondimento). Anche se il record di autonomia di muc022 è stato raggiunto in condizioni favorevoli (pressocché ottimali), ciò dimostra che il vero segreto sta proprio nel riuscire a massimizzare l'efficienza e gestire con attenzione la riserva di carica delle batterie.

