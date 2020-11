CAMBIO AL VERTICE Dallo scorso 15 ottobre, Mirko Dall’Agnola è il nuovo Direttore della Divisione Auto Suzuki Italia. Veronese, 46 anni d’età e sposato con 2 figli, Dall’Agnola è laureato in ingegneria meccanica al Politecnico di Torino. La sua carriera nel mondo automotive inizia nel 2002 con Honda Automobili Italia, mentre l’arrivo in Suzuki Italia risale al 2004. Per la Casa di Hamamatsu, il manager si è occupato dapprima di after-sales per poi passare all’area sales, assumendo infine dal 2010 il ruolo di Direttore Commerciale Suzuki Italia. L’Ingegner Mirko Dall’Agnola manterrà inoltre ad interim anche la carica di Direttore Commerciale di Suzuki Italia Divisione Automobili, rispondendo come Direttore di Divisione Auto al Presidente e Direttore Generale Massimo Nalli.