Ebbene sì, mi hanno beccato!

Ebbene sì, questa volta mi hanno beccato. Sono proprio un incosciente. Una brutta persona e un pirata della strada. Che cosa ho combinato? Mentre andavo a fare le riprese per la comparativa tra i SUV premium, a bordo della nuova BMW X3 (qui la prova), è scattato il rosso e io mi sono fermato al semaforo. Si, avete capito bene: mi sono fermato, come dimostra inoppugnabilmente la foto della presunta infrazione che vedete in copertina. Peccato che mi sono fermato con le ruote anteriori sul margine della linea d'arresto e ciò è bastato per far scattare un inflessibile dispositivo elettronico T-Red. Risultato: multa e due punti patente persi.

Semaforo rosso

PAGO O NON PAGO? Come si vede dalle immagini, l'auto è completamente ferma ben prima di invadere le strisce pedonali, e l'incrocio è parecchi metri più avanti del mio punto d'arresto. C'era margine per un ricorso? Forse sì, forse no. Nel dubbio, con la prospettiva di veder raddoppiata la sanzione in caso il giudice mi avesse dato torto, ho preferito pagare. Tuttavia mi chiedo, visto che a convalidare la sanzione è sempre e comunque una persona in carne e ossa, se certe contravvenzioni vengano davvero date per tutelare la sicurezza stradale.

PUNITA LA PRUDENZA Del resto, quante volte capita che il giallo scatti in un momento poco opportuno e che, alle velocità consentite su statali e provinciali, si debba frenare piuttosto bruscamente per non attraversare con il rosso? Ed è più sicuro, secondo voi, frenare bruscamente oppure dolcemente, anche a rischio di prendersi una manciata di centimetri in più? E se ci fosse qualcuno dietro che non tene la distanza di sicurezza? Tutte considerazioni che evidentemente non avevano alcun peso per chi ha convalidato la multa e la decurtazione dei punti. La legge è legge e non si sgarra, anche se allo scattare del semaforo rosso ti fermi nel modo più prudente possibile. E ora scusatemi, scappo: devo andare a non commettere altre infrazioni. Spero di non venire punito per questo.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 22/01/2023