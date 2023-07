A giugno elettrico batte Diesel in Europa, ma non Italia...

In Europa crescono (anche a doppia cifra) le elettriche, in Italia invece resiste il benzina seguito dal Diesel. Le BEV restano al palo

A giugno 2023 il mercato automobilistico dell'Unione europea ha fatto segnare un +17,8% con 1 milione di unità immatricolate (qui mercato auto Italia). Questa crescita registrata da ACEA è attribuibile all’effetto rimbalzo dovuto alla fine della crisi delle componenti delle vetture, che aveva fortemente influenzato i risultati dello scorso anno. Fatta eccezione per l'Ungheria (-1,4%), tutti i mercati UE sono cresciuti, compresi i quattro maggiori: Germania (+24,8%), Spagna (+13,3%), Francia (+11,5%) e Italia (+9,1%).

Mercato auto in crescita a giugno 2023

MERCATO IN RIPRESA Nella prima metà del 2023, le nuove immatricolazioni di autoveicoli in UE sono aumentate in modo significativo (+17,9%), raggiungendo 5,4 milioni di unità. Questi risultati dimostrano che l'industria automobilistica del Vecchio Continente si sta progressivamente riprendendo dagli shock sistemici indotti dalla pandemia e dalla crisi dei componenti. Tuttavia, i volumi complessivi restano pur sempre inferiori del 21% rispetto al 2019.

La struttura del mercato auto a giungo 2023

CRESCONO LE BEV, MA NON IN ITALIA Ottimi risultati arrivano anche sul fronte delle elettriche. A giugno la quota di mercato delle BEV (Battery Electric Vehicle) è salita dal 10,7% al 15,1%, superando per la prima volta il Diesel. A giugno, le nuove immatricolazioni di auto elettriche a batteria nell'UE sono aumentate del 66,2%, raggiungendo le 158.252 unità. La maggior parte dei mercati dell'UE ha registrato crescite notevoli: Paesi Bassi (+90,1%), Germania (+64,4%) e Francia (+52,0%). L’Italia resta invece in controtendenza, nel nostro Paese infatti le BEV occupano appena il 4,4% del mercato a fronte del 28,5% del benzina e del 18,5% del Diesel (fonte UNRAE). Infine, in crescita le ibride che si attestano a quota 34,8% (MHEV+FHEV+PHEV). Una tendenza quest’ultima allineata a quella comunitaria (32,4%).

