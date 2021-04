RICERCA E SVILUPPO Kota Matsue è il nuovo Vice President del Centro Europeo di Ricerca e Sviluppo di Mazda Motor Europe (qui il nostro approfondimento sui legami fra Mazda e l'Italia). Il cinquantatreenne giapponese subentra a Hajime Seikaku, alla guida della divisione con sede a Oberursel, in Germania. Un centro quest’ultimo, dove i tecnici progettano tecnologie e componenti per il mercato europeo.

CARRIERA E FORMAZIONE Prima di ricoprire questo incarico Matsue - con un trascorso di 29 anni in azienda - ha ricoperto diverse posizioni di prestigio all’interno del reparto progettazione motori e sviluppo powertrain di Mazda in Giappone. In passato il dirigente si è occupato anche di Mazda North American Operations (MNAO), dove ha curato l’introduzione dei propulsori Diesel in quel mercato. Prima di entrare in Mazda, nell’aprile 1992, Matsue aveva conseguito precedentemente un master in ingegneria meccanica alla Waseda University di Tokyo.

LE PAROLE DEL CEO Commentando l’annuncio, Yasuhiro Aoyama, President & CEO di Mazda Motor Europe ha dichiarato: “Con l’industria automobilistica in Europa che sta vivendo il passaggio verso la neutralità climatica, noi siamo impegnati nell’approccio multi-solution, che combina diverse tecnologie per ridurre in modo efficace le emissioni. Lo sviluppo di tecnologie motoristiche di alta efficienza è sempre stato un punto di forza di Mazda e siamo molto felici che Kota Matsue possa portare la sua esperienza nella guida del nostro team di sviluppo powertrain in Europa”. Hajime Seikaku torna in Giappone al quartier generale di Mazda a Hiroshima, per assumere il ruolo di Deputy General Manager della Vehicle Development Division.