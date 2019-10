Autore:

Federico Sardo

AUTO STORICHE ELETTRIFICATE Nasce a Silverstone la startup inglese Lunaz, e la sua attività è probabilmente destinata a fare discutere. L'idea è quella di prendere gioielli dell'industria automobilistica, auto storiche come Rolls-Royce Phantom V (1961), Rolls-Royce Cloud (1956) e Jaguar XK120 (1953, all'epoca la macchina più veloce del mondo), e sostituirne la motorizzazione con un impianto interamente elettrico. I prezzi? A partire dalle 350mila sterline.

L'IDEA L'idea di Jon Hilton, ex direttore tecnico della squadra di Formula 1 Renault e fondatore di Lunaz, è quella di rendere 100% elettrici alcuni modelli di lussuose e sportive auto inglesi della metà del Novecento per far diventare "pronte per il futuro alcune delle più belle auto della storia". Il cofondatore David Lorenz ha dichiarato che l'intento di Lunaz è "conservare il passato abbracciando il futuro", rendendo quelle auto delle opzioni di acquisto ancora percorribili.

IN PROFONDITÀ Ogni auto è realizzata individualmente da un team che comprende ingegneri di marchi come Aston Martin, Ferrari e McLaren e per prenotare un esemplare bisogna contattare direttamente l'azienda. Lunar non si limita a sostituire il motore, ma il lavoro fatto sulla vettura originale è completo e a 360 gradi: ogni macchina viene infatti restaurata e ridipinta, e ogni imperfezione della carrozzeria viene sistemata manualmente. Gli interni delle vetture poi sono modernizzati con navigatore satellitare, wifi e un moderno sistema di infotainment.

SARÀ POLEMICA? Lorenz ha dichiarato che voleva una macchina come una Jaguar del 1953 ma che fosse utilizzabile tutti i giorni, e così è nata l'idea. L'intento green è sicuramente apprezzabile, ma per molti appassionati l'idea di andare a intervenire su capolavori come quelli rimuovendone la motorizzazione suona esattamente come una bestemmia, e siamo sicuri pertanto che gli amanti delle auto d'epoca non mancheranno di litigare (soprattutto online) riguardo a questa scottante novità.