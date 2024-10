Nuova vita ai modellini in scala con il kit DKE Builds che li fa "driftare"

Da Burago a Hot Wheels a Matchbox, questi i marchi dei modellini di automobili tra i più gettonati dai bambini degli anni ’80 e ’90. Si sognava a occhi aperti con la replica della Ferrari Testarossa o della Porsche 911, ma anche di auto da competizione, muscle car americane e furgoncini in stile A-Team (vi ricordate le scorribande di Hannibal, Sberla, Murdock e Mr.T a bordo del GMC Vandura nero e rosso?). Ebbene, se in qualche cassetto o sullo scaffale del salotto tenete la vostra bella collezione di automobiline, oggi potreste avere l’occasione di darle una bella spolverata e, soprattutto, tornare a divertirvi. Ma come?

DKE Builds: il modellino trasformato si esibisce in un drift sul tavolo di casaLE DERAPATE CON I MODELLINI Per esempio, con un kit per trasformarle in macchinine da drift telecomandate. Questi kit sono realizzati e venduti da DKE Builds, che dai profili social, sembra essere una piccola realtà gestita da una sola persona in Inghilterra. Ma veniamo alla trasformazione della vostra automobilina. Il kit pare compatibile con quasi tutti i modelli di auto in scala 1:64 (tecnicamente, le Hot Wheels sono più grandi di 1:64, anche se ogni modello varia), i kit sono disponibili come set “fai da te” da 61 sterline (circa 73 euro) o come modellini pronti all’uso da 136 sterline (circa 162 euro), ma sia in un caso sia nell’altro, richiedono un radiocomando per controllarli e una batteria (venduti separatamente), anche se il sito web di DKE rimanda a parti compatibili. Ma guardiamo il breve video sul canale instagram di DKE Builds.

SET COMPLETO PER LA TRASFORMAZIONE Il kit fai da te è descritto come un sacchetto di pezzi: ruote, servosterzo, ricevitore radio, motore e componenti del telaio. Il telaio ha un passo e una carreggiata regolabili, il che lo rende compatibile con quasi tutte le carrozzerie, mentre le ruote stesse sono intercambiabili. Il motore ha un’architettura a doppio albero, il che significa che funziona più o meno come un differenziale autobloccante saldato, la configurazione preferita da molti drifter nel mondo reale.

DKE Builds: una fase del semplice assemblaggio con le ruote anteriori montateFACILE DA MONTARE PER CHI È PRATICO Sebbene il kit sembri abbastanza semplice da applicare sul modellino, DKE consiglia vivamente di avere ''capacità di saldatura e ingegneria'' prima di prenderlo in considerazione. Il video di assemblaggio sul canale YouTube DKE indica che è necessario un set di cacciaviti di precisione e un saldatore, il cui costo assorbirà parte della differenza di prezzo se non ne siete già in possesso. Nel complesso, però, non sembra così difficile se siete abituati al fai da te. Inoltre, costruirlo in autonomia significa che potrete adattarlo perfettamente alla carrozzeria del vostro modellino. Adesso, mancano solo due cose: scegliere l’automobilina della collezione che fa al caso vostro e tirare fuori la carta di credito. Natale è ancora lontano, ma potrebbe essere un’idea…

Pubblicato da Alessandro Perelli, 07/10/2024