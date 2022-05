4x4Fest Carrara: bentornata kermesse del fuoristrada

Torna dal 14 al 16 ottobre il Salone dell'off-road in Toscana con esposizione, raduni, spettacoli e test drive per celebrare la ventesima edizione

LA FIERA DEL 4X4 RIAPRE I BATTENTI Appassionati di fuoristrada, 4x4 e ruote tassellate segnatevi in calendario il weekend da venerdi 14 a domenica 16 ottobre prossimi perché adesso è ufficiale: superato lo stop forzato dovuto alla pandemia, torna il Salone dell’Auto a Trazione Integrale. Conosciuta anche come 4x4Fest di Carrara, la kermesse di riferimento in Europa arriva alla sua ventesima edizione e lo fa con un programma ricchissimo di adesioni da parte delle Case automobilistiche e di eventi dedicati al mondo dell’off-road. Una tre giorni che accoglierà sotto lo stesso tetto i maggiori costruttori di modelli a trazione integrale, conciliando gli spazi espositivi coperti di circa 30.000 metri quadrati con le aree esterne dedicate alle attività dinamiche e di intrattenimento in cui verranno effettuati test drive, esibizioni di mezzi spettacolari, moto elettriche, quad, trial e spettacoli.

4x4Fest Carrara 2022: il pubblico numeroso nella cornice delle Alpi ApuaneUNA FESTA PER GLI APPASSIONATI Ma la manifestazione riporta nell’aerea espositiva di Carrara Fiere anche i produttori di accessori, con molte riconferme da parte dei brand più importanti, operatori del settore, tour operator e team corse, senza tralasciare la possibilità di impiegare il tratto di spiaggia connesso alla manifestazione, che verrà ulteriormente ampliato e arricchito, oltre alle Cave di Marmo di Carrara, un palcoscenico a cinque stelle in cui i veicoli potranno effettuare escursioni. Ricordiamo che la Fiera di Carrara è anche in una posizione strategica lungo la costa tirrenica, per poter raggiungere mete turistiche per i più svariati interessi: paesi rivieraschi e borghi ricchi di storia come Portovenere, Sarzana, Carrara, Pietrasanta, Viareggio, Forte dei Marmi situati nel raggio di una ventina di chilometri, rappresentano un’ottima opportunità per un weekend di relax dedicato all’off-road, ma anche a shopping, arte, storia, cultura e bellezze naturali. Numerose e per tutte le tasche le opportunità di soggiorno sul territorio, dai campeggi di Marina di Massa agli hotel della Versilia, passando per pensioni e Bed & Breakfast.

4x4Fest Carrara 2022: eventi, incontri e test drive dedicati al mondo del fuoristradaPORTE APERTE AL FUORISTRADA, MA NON SOLO… Il ricco calendario di spettacoli, gare, raduni e test drive che contraddistingue la manifestazione fin dai suoi esordi rappresenta una vera e propria “festa del fuoristradista” sia per le aziende sia per i visitatori presenti all’evento. Non mancheranno, nel corso della tre giorni carrarese, momenti di convivialità, inclusa una serata aperta a espositori e visitatori. Infine, l’organizzazione sta finalizzando un progetto mediatico e social dedicato agli espositori e rivolto a un notevole incremento di pubblico che, ricordiamo, nelle passate edizioni è arrivato alle 30.000 presenze.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 12/05/2022