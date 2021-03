OPS! Sarei davero curioso di leggere la constatazione amichevole: secondo quanto riportato dal sito russo Obozrevatel, una Volkswagen Touran ha tamponato un aereo da caccia di fabbricazione russa Mig 29 causandone l'incendio, il danneggiamento di uno dei motori e di altri sottosistemi. L'asso del volante responsabile del pittoresco abbattimento sarebbe un ingegnere della locale base aerea, che guidava ubriaco sulla pista di Vasilkov, in Ucraina. L'autista della Volkswagen non avrebbe visto l'aereo mentre questo veniva trainato nell'area di parcheggio.

No matter what mistakes you've made recently, they probably don't compare to this Ukrainian captain who rammed a MiG-29 fighter with his Volkswagen Touran while drunk.https://t.co/GCQn5dHBwehttps://t.co/VJ2OeQfumn pic.twitter.com/XwszW5FNWD