Disposti a tutto per un'Honda S2000 come nuova? Benvenuti

Per diventare ricchi, esistono diverse strade. Puoi scommettere sulle criptovalute, aprire un business rivoluzionario e tante altre cose ancora. Oppure, ancor più semplice, puoi rilevare un'Honda S2000 da un proprietario che non ha idea di quanto essa valga, quindi incollarci l'etichetta prezzo di una supercar, infine metterla su internet, nella speranza che qualcuno abbocchi all'amo. Quando si tratta di sportive giapponesi dei primi anni del terzo millennio, la tendenza a sparare alto sembra aver contagiato - almeno negli Stati Uniti ma, si sa, le infezioni non conoscono confini - chiunque ne possieda un esemplare in buono stato. Vedi, ora, il caso della S2000 del 2008 che un rivenditore di St Louis propone a 150.000 dollari. No, scusate: solo 149.995 dollari.

RITOCCHINO Questa testimone di un passato così vicino, ma in fondo anche così remoto, rientra indubbiamente nella categoria delle sportive criminalmente sottovalutate. Da quando fu immatricolata 14 anni fa, ha percorso solo 822 miglia (1.322 km), versa in ottime condizioni di conservazione (vedi anche gallery) ed è sicuramente lo strumento migliore per viaggiare indietro nel tempo. Il punto è che se tu fossi davvero teletrasportato nel 2008, un'S2000 nuova di zecca - circoscrivendo il discorso al mercato USA - ti sarebbe costata 34.300 dollari. Cifra la quale, anche adeguandosi all'inflazione, equivarebbe al cambio attuale a circa 44.400 dollari. Mentre RP Exotics ne chiede quasi quattro volte tanto. Mah.

Honda S2000, motore VTEC aspirato da 240 CV

PRENDERE O LASCIARE Per ''discolparsi'', il negozio fa serenamente notare che indietro al 2008, fino a prova contraria (e chissà che un giorno questa prova non arrivi per davvero) non ci puoi tornare. Quindi, che se vuoi una S2000 che ancora odora di confezione, non hai molta scelta. E che è esattamente la ragione dietro quella cifra. D'accordo il fascino di quel muso taurino e della cellula abitacolo a due posti secchi così spartana e maledettamente corsaiola. D'accordo quel portento del 2 litri VTEC da 240 CV, il campione del mondo dei motori aspirati. Suvvia, però: metti anche che sei un suo fan sfegatato. Davvero, per un importo simile, non ti guarderesti intorno?

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 31/01/2022