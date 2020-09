LE DATE DEL SALONE Dopo tanti saloni dell'auto cancellati a causa della pandemia, arriva invece una conferma: la 9ª edizione dell’International Bus Expo di Italian Exhibition Group si terrà come previsto nel quartiere fieristico di Rimini dal 14 al 16 ottobre prossimi. Chiaramente la situazione globale condiziona i temi del marketplace del trasporto pubblico, che quest'anno vedrà come centrali le tematiche della sanificazione a bordo dei veicoli, insieme con la riduzione delle emissioni e la personalizzazione del servizio.

GLI ESPOSITORI A IBE 2020 Evobus Italia, Irizar Italia, Iveco e Man Truck & Bus Italia mettono in vetrina i nuovi modelli. Fuori dai padiglioni, dove sarà possibile effettuare anche dei test drive, si potrà scoprire come anche su queste tipologie di veicoli si sviluppa la tecnologia degli aiuti alla guida ADAS e quanto questa abbia in comune con il mondo delle automobili. Nelle tre Arene, su un calendario di appuntamenti di tre giorni, si parlerà anche di sostenibilità: MotusE e Kyoto Club per l’elettrico e Federmetano per le alimentazioni LNG e CNG faranno il punto sulle soluzioni per trasporti più green.

AMBIENTI SANIFICATI Gli spazi di IBE 2020 sono stati progettati secondo il protocollo #safebusiness, che garantisce la partecipazione in piena sicurezza di espositori e visitatori. Dagli spostamenti dagli hotel alla fiera, ai dispositivi di sicurezza individuale, alla sanificazione costante degli ambienti, ai titoli di accesso dematerializzati, alle app “salta fila” per la ristorazione, sino al guardaroba con ciclo automatico. IEG ha implementato questo protocollo con l’avvio dell’accreditamento internazionale GBAC STAR™ per lo standard di pulizie e sanificazioni di tutti gli ambienti del quartiere fieristico. Ulteriori informazioni sul sito ufficiale della manifestazione o contattando direttamente la biglietteria al numero 041 2719009: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00 e il sabato dalle 8.30 alle 14.00.