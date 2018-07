Autore:

Lorenzo Centenari

AUTONOMOUS RENEGADE Tre anni, dieci anni, quarant'anni. Quando l'auto a guida autonoma sarà realtà, e per guida autonoma intendiamo in questo caso un automatismo di Livello 5 (nessuna responsabilità in capo al conducente), ancora non è dato sapere. L'orizzonte è indubbiamente lungo, nel frattempo i Costruttori sono al lavoro giorno e notte per sperimentare soluzioni sempre più all'avanguardia. La tecnologia è a buon punto, ne sia testimonianza il video di un esemplare di Jeep Renegade mentre si esibisce in una manovra di parcheggio a S. Senza alcuna persona a bordo... Guardare per credere.

FORMULA SAE FINALS La dimostrazione da parte dei tecnici di FCA Group si è svolta a corollario delle finali di Formula SAE Italy, in svolgimento all'autodromo di Varano Melegari fino a domenica 15 luglio 2018. Patrocinata da ANFIA, la Formula SAE consiste in un concorso internazionale tra le Facoltà di Ingegneria di Università di ogni parte del mondo, impegnate a progettare, costruire e collaudare una monoposto da competizione. Dopo che negli anni scorsi il contest aveva incluso l'auto a propulsione elettrica (Formula Electric Italy), l'edizione 2018 apre anche all'auto a guida autonoma (Formula Driverless).

IO PARCHEGGIO DA SOLA Quale migliore occasione per FCA Group, sponsor della manifestazione sia in forma diretta, sia attraverso il marchio Abarth, per condividere con la community automotive lo stato dell'arte della propria tecnologia di autonomous driving. Di autonomous remote parking, nel caso specifico. Individuata la piazzola e allineata Jeep Renegade a due vetture già ferme in sosta, il collaudatore spegne il motore e scende dall'auto. La manovra di parcheggio in retromarcia viene azionata tramite un'applicazione mobile per smartphone. Che riavvia il motore, e trasmette alle ruote il movimento, sempre da remoto.

JEEP PIONIERE FCA L'esercizio verrà poi ripetuto anche al contrario, ovvero per trascinare la Renegade fuori dallo stallo. Così come la manovra è possibile anche in presenza di parcheggio a pettine. L'app per il parcheggio autonomo è ovviamente un software non ancora sul mercato. La dimostrazione di Varano lascia tuttavia intendere come l'apripista di self driving technologies di Gruppo FCA possa essere proprio la popolarissima Jeep construita a Melfi, e che proprio in questi giorni debutta in concessionaria in veste rinnovata. Jeep come brand della tradizione, ora anche dell'innovazione.