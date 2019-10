Autore:

Alessandro Perelli

SI AMPLIA LA GAMMA Dopo l’introduzione sul mercato della nuova e-208 100% elettrica, Peugeot prosegue il suo percorso verso l'elettrificazione. La prontezza con cui il Gruppo PSA sta avvicinandosi a questa soluzione di mobilità è necessaria per rientrare, entro il 2021, nei limiti complessivi di emissioni di CO2 prodotte dalle sue vetture ed evitare le pesanti sanzioni pecuniarie imposte dagli organi di sorveglianza della Comunità Europea. Una scelta condivisa fra tutti i marchi del Gruppo transalpino, ma anche da tutte le altre Case costruttrici. Oggi, quindi, fa il suo esordio nella gamma Peugeot la tecnologia Plug-in Hybrid, disponibile su 508 berlina, 508 station wagon e sul SUV 3008.

LE VERSIONI DISPONIBILI Ordinabili da subito e in consegna da inizio 2020, queste vetture ibride Peugeot sono a listino con un prezzo che parte da 44.430 euro, riferimento per il SUV 3008 Allure Hybrid. Al vertice della gamma SUV c’è la Peugeot 3008 GT Hybrid4, con trazione integrale, per un listino di 53.880 euro. Tra le due soluzioni si colloca la 508 Allure Hybrid con un prezzo di 46.880 euro con carrozzeria berlina e di 47.780 euro per la station wagon. I prezzi dichiarati da Peugeot sono chiavi in mano e includono la garanzia di 8 anni o fino a 160.000 km per la batteria di trazione.

AUTONOMIA EV E PRESTAZIONI ELEVATE Grazie a una batteria di grande capacità la tecnologia Plug-in Hybrid coniuga i vantaggi della propulsione elettrica con l’autonomia delle auto a propulsione termica: un sistema che permette l’azione congiunta del motore a combustione e di uno o due motori elettrici, per garantire fino a 59 km di autonomia in modalità 100% elettrica e con una velocità che può raggiungere i 135 km/h. Inoltre, con emissioni di CO 2 a partire da 29 g/km, secondo il ciclo di omologazione WLTP, le vetture ibride Plug-in di Peugeot possono beneficiare degli incentivi statali e regionali. Grande efficienza e consumi contenuti, che fanno il paio con prestazioni elevate, come testimoniato dalla potenza espressa dai motori dei tre diversi modelli. Infatti, Peugeot 508, Peugeot 508 SW e Peugeot 3008 possono contare complessivamente su 225 CV, mentre la versione Hybrid4 del SUV 3008 dispone di 300 CV e mette sul piatto anche la trazione integrale grazie alla presenza di due motori elettrici. Un powertrain che consente al SUV francese di accelerare da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi e di raggiungere una velocità massima di 235 km/h.

COMFORT E PIACERE DI GUIDA Artefice dell’esperienza di guida a bordo delle vetture francesi non sono unicamente le prestazioni su strada, ma anche il piacere di vivere a bordo e la strumentazione i-Cockpit è il fiore all’occhiello di questa filosofia per comfort, ergonomia e sicurezza. Le versioni Plug-in Hybrid, inoltre, dispongono di 4 diverse modalità di guida: EV 100% elettrico, Sport, Hybrid e Comfort (solo per 508) oppure 4WD (solo per 3008). Oltre ai differenti setup, i modelli Peugeot Plug-in Hybrid sfruttano il nuovo cambio automatico elettrificato e-EAT8, a otto rapporti, appositamente realizzato per la tecnologia ibrida Plug-in. A livello di ricarica degli accumulatori, è previsto di serie il caricatore monofase da 3,7 kW, che permette la ricarica da presa domestica, ove disponibile, in 7 ore. In opzione è utilizzabile quello sempre monofase ma da 7,4 kW con cui la ricarica da Wallbox o colonnina viene realizzata in meno di 2 ore.