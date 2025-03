Freno di stazionamento elettrico: lo sai cos'è e come funziona?

Il freno di stazionamento elettrico ha i suoi pro e contro. Ecco come funziona e come interagisce con ESC, Hill Holder e Auto Hold

Il freno di stazionamento elettrico (o EPB, acronimo di Electronic Parking Brake) è una tecnologia che su gran parte delle auto moderne (non ti sarà sfuggito) sostituisce il classico freno a mano meccanico.

Trattasi di un sistema concepito per migliorare sia il comfort, sia la sicurezza, integrando in modo più naturale funzionalità accessorie come Hill Holder e Auto Hold.

Determinante è inoltre il processo di interazione tra il freno di stazionamento elettrico stesso e il sistema elettronico di stabilità, o ESC.

Curioso di sapere come l'EPB funziona esattamente? E quali benefici reca nell'uso quotidiano? In questa sintetica guida, esploriamo il meccanismo di azionamento, i vantaggi e gli svantaggi di un servizio che fa parte della dotazione di serie di sempre più modelli auto. Grandi e piccoli, costosi ed economici.



Freno di stazionamento elettrico, questo sconosciuto

A differenza del tradizionale freno a mano, che utilizza un cavo per bloccare le ruote posteriori, il freno di stazionamento elettrico opera tramite attuatori elettronici e una centralina che controlla la frenata.

Componenti principali

Come si presenta la power unit di un freno di stazionamento elettrico

L'ecosistema di un freno di stazionamento elettroattuato coinvolge essenzialmente tre macro-componenti.

Attuatori elettrici : sostituiscono il cavo meccanico, applicando la forza necessaria ai freni posteriori.

: sostituiscono il cavo meccanico, applicando la forza necessaria ai freni posteriori. Interruttore elettronico : solitamente un pulsante nella console centrale, che permette l'attivazione o la disattivazione del freno con un semplice tocco.

: solitamente un pulsante nella console centrale, che permette l'attivazione o la disattivazione del freno con un semplice tocco. Centralina di controllo: coordina il sistema e può comunicare con altre funzioni di sicurezza come Hill Holder, Auto Hold ed ESC.



Differenze tra freno di stazionamento elettrico e freno a mano tradizionale

Per semplificare al massimo, ecco un pratico specchietto per mettere a confronto freno di stazionamento elettronico e freno a mano di tipo meccanico.

Freno di stazionamento elettrico Freno a mano tradizionale Attivazione pulsante elettronico leva meccanica Azionamento attuatori elettrici cavo meccanico Sicurezza integrazione con ESC, Hill Holder, Auto Hold solo blocco meccanico Comfort di guida maggiore minore Manutenzione più complessa più semplice

Il classico freno a mano meccanico è in via di estinzione

Come accennato, una delle maggiori proprietà del freno di stazionamento elettrico risiede nell'integrazione dei programmi elettronici di sicurezza.

Il ruolo del sistema ESC

ESC e freno di stazionamento elettrico funzionano in simbiosi

È innanzitutto il sistema ESC (Electronic Stability Control), talvolta individuato dalla sigla ESP (Electronic Stability Program), a lavorare in sinergia con il freno di stazionamento elettrico per migliorare la stabilità dell’auto, specialmente in situazioni di emergenza.

Come interagiscono?



Se il freno di stazionamento elettrico viene azionato durante la marcia, il sistema ESC modula la frenata per evitare il bloccaggio improvviso delle ruote



Durante la sosta, il sistema può applicare una pressione graduale per garantire un bloccaggio sicuro su superfici scivolose



Funzione Hill Holder

L'Hill Holder, talvolta chiamata anche Hill Assist, Hill Start Assist o Hill Hold Control a seconda del marchio, è una delle funzioni più utili integrate nel freno di stazionamento elettrico. Questa tecnologia impedisce all’auto di arretrare quando si rilascia il pedale del freno in una partenza in salita.

Hill Holder, il simbolo

Come funziona?



I sensori rilevano l’inclinazione della strada

Quando il conducente rilascia il pedale del freno, il sistema mantiene la pressione per alcuni secondi

L’auto rimane ferma finché l’acceleratore non viene premuto



Della presenza dell'Hill Holder si possono individuare almeno tre vantaggi:

Maggiore sicurezza nelle partenze in salita

Evita l’usura della frizione

Facilita la guida sui percorsi (specie quelli cittadini) con pendenze



Auto Hold: la frenata automatica

Funzione Auto Hold per bloccare le ruote mentre l'auto è ferma al semaforo

Un’altra funzione chiave del freno di stazionamento elettrico è il sistema Auto Hold, che blocca automaticamente i freni quando il veicolo si ferma, ad esempio a un semaforo o nel traffico, non necessariamente in salita.

Come funziona?



Quando l’auto si ferma, il sistema attiva automaticamente i freni

Il conducente può rilasciare il pedale del freno senza che il veicolo si muova

Il rilascio avviene automaticamente non appena si preme l’acceleratore



A sua volta, l'Auto Hold restituisce una manciata di vantaggi, specie in ottica relax:

Comfort maggiore nelle code o ai semafori

Minore affaticamento del piede del conducente

Aumento della sicurezza nelle soste brevi



A proposito di sistemi elettronici di sicurezza: leggi la nostra guida completa agli ADAS auto.



Non è tutto oro quello che luccica. A fronte di maggior comfort e sicurezza, un ''freno a mano'' elettrico comporta anche alcuni possibili effetti indesiderati. Schematizziamo.

Vantaggi

Maggiore sicurezza : grazie all’integrazione con ESC, Hill Holder e Auto Hold

: grazie all’integrazione con ESC, Hill Holder e Auto Hold Miglior comfort : eliminazione della leva meccanica, più spazio sul tunnel centrale

: eliminazione della leva meccanica, più spazio sul tunnel centrale Maggiore efficienza: frenata più precisa e modulata



Svantaggi

Manutenzione più costosa : gli attuatori elettrici sono più complessi da riparare, rispetto ai cavi tradizionali

: gli attuatori elettrici sono più complessi da riparare, rispetto ai cavi tradizionali Possibili malfunzionamenti elettronici: se la batteria è scarica, il sistema potrebbe non funzionare



Con freno di stazionamento elettroattuato, manutenzione più costosa

RIASSUMENDO

Il freno di stazionamento elettrico rappresenta un’evoluzione importante sia per la sicurezza, sia per il comfort di guida. Specie in un contesto urbano, scandito da frequenti arresti e ripartenze, anche in pendenza.

Grazie all’integrazione con Hill Holder, Auto Hold ed ESC, l’esperienza di guida si dimostra indubbiamente più intuitiva e sicura. Non va tuttavia trascurata l'eventualità di possibili malfunzionamenti, più complessi e costosi da risolvere rispetto a quelli che possono affliggere un freno a mano tradizionale.

I benefici superano in ogni caso i possibili rischi: se stai valutando l’acquisto di un’auto nuova, considera perciò i vantaggi di questa tecnologia. Che assicura minor stress, più sicurezza e una guida più fluida.

VEDI ANCHE

Pubblicato da La Redazione, 02/03/2025