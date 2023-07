In fiamme un cargo con 3.000 auto al largo dell'Olanda

Un incendio è divampato a bordo di un cargo che trasportava quasi 3.000 auto da Bremerhaven (Germania) verso Port Said (Egitto). Secondo le prime informazioni nel rogo, avvenuto a poche miglia dalla costa settentrionale dei Paesi Bassi, avrebbe perso la vita un membro dell'equipaggio. Inoltre, parte del personale di bordo sarebbe stato costretto a gettarsi in mare per sfuggire alle fiamme che avvolgevano la Fremantle Highway (questo il nome della nave). Stando alle prime ricostruzioni della Guardia Costiera, si sospetta che l'incendio abbia avuto origine da uno dei 25 veicoli elettrici imbarcati nella stiva.

Fremantle Highway in fiamme

SITUAZIONE COMPLESSA Attualmente, la Freemantle Highway sarebbe alla deriva a 27 miglia dall’isola di Ameland, con il suo preziosissimo carico di 2.857 automobili. Pare che l’incendio non sia ancora stato del tutto domato, mentre un totale di 23 persone sarebbe già in salvo sulla terraferma. Se la responsabilità del rogo venisse attribuita definitivamente a una vettura elettrica imbarcata, andrebbe a delinearsi uno scenario non poi così differente da quanto accaduto al cargo Felicity Ace di Volkswagen, affondato sempre per un incendio al largo delle Azzorre nel marzo 2022 (qui il nostro approfondimento). ''L'equipaggio ha cercato di spegnere l'incendio da solo, ma non ha funzionato. Il fuoco ha continuato a espandersi, costringendoli all’evacuazione. Al momento la situazione è complessa e a bordo c’è ancora moltissimo fumo'', ha commentato un addetto della Guardia Costiera olandese.

CORSA CONTRO IL TEMPO Attualmente i soccorritori e il Rijkswaterstaat (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti olandese) stanno studiando come limitare ulteriori danni, sia alla nave sia all'ambiente marino circostante. L’ultimo aggiornamento pubblicato dai soccorritori, riporta che le squadre antincendio stanno cercando di raffreddare lo scafo della Freemantle Highway prima di tentare un abbordaggio. All'inizio di quest'anno la compagnia di navigazione norvegese Havila Krystruten, sull’onda di quanto accaduto alla Felicy Ace, aveva imposto il divieto d’imbarco sui suoi traghetti ai veicoli elettrici o elettrificati per motivi di sicurezza (qui il nostro approfondimento).

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 26/07/2023