Incendio nel garage di Jay Leno, ricoverato per ustioni al viso

Ricoverato nel reparto ustionati di un ospedale di Los Angeles, il comico americano è in condizioni stabili e dovrebbe essere dimesso presto

Da sempre grande collezionista e appassionato di automobili, il comico statunitense Jay Leno è rimasto coinvolto lo scorso 13 novembre in un incendio divampato all’interno del suo garage. Dalle prime ricostruzioni, il fuoco sembra aver avuto origine dal motore di una delle sue automobili: Jay Leno avrebbe riportato ustioni sul lato sinistro del volto, che fortunatamente non hanno coinvolto né l’occhio né l’orecchio. Il comico americano è stato ricoverato al centro ustionati dell’ospedale Grossman di Los Angeles.

Jay Leno, incendio nel suo garage: un'immagine del comico americano

BOLLETTINO Qualche ora fa Jay Leno ha rilasciato una dichiarazione che rassicura i suoi fan: “Ho subito ustioni importanti per della benzina che ha preso fuoco. Sto bene. Ho giusto bisogno di una settimana o due per rimettermi in piedi”.

Jay Leno, incendio nel suo garage: un'immagine (fin troppo profetica) del comico americano

JAY LENO’S GARAGE La collezione di auto di Jay Leno è talmente vasta (si dice che contenga più di 180 auto) e apprezzata da essere diventata una trasmissione televisiva prima, e un canale YouTube poi, con tre milioni e mezzo di iscritti. Tra i modelli più famosi ci sono diverse Shelby Cobra, un sacco di auto degli anni Venti, Bentley e Bugatti in primis (ma anche la Ford Model T), muscle car a non finire, soprattutto Corvette e Chevrolet, la DeTomaso Pantera, la DeLorean DMC-12, la Fiat Topolino, la Lancia Aurelia e una Countach del 1986. A detta dello stesso Leno, la sua preferita rimane la Mercedes-Benz 600 Kompressor del 1972. Non è chiaro da quale delle auto sia partito l’incendio, ma è presumibile che lo scopriremo nei prossimi giorni.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 15/11/2022