Autore:

Matteo Gallucci

ECCO IL FUTURO L’appuntamento è valido dal 24 ottobre al 4 novembre 2019 perché Ford presenta a Genova la sua gamma elettrificata e mostra le soluzioni pensate per le auto del futuro.

GO ELECTRIC Occasione nell’occasione il Festival della scienza di Genova dove addetti ai lavori, privati cittadini e intere scolaresche possono esplorare anche le soluzioni pensate dal Costruttore americano per le città e mobilità del futuro. Tutto passa dal tema dell’elettrificazione, vero punto cruciale per abbassare l’impatto ambientale e ulteriore snodo obbligato per arrivare alla prossimo guida autonoma. Così per avvicinare più pubblico possibile Ford ha messo in scena una esposizione itinerante con tanto di simulatore Ford E-Lunch che fa vivere l’adrenalinica esperienza dello scatto da 0-100 km/h sotto i 4 secondi. In più è possibile capire le differenze tra le motorizzazioni mild hybrid (ibrido leggero), ibrido tradizionale e ibrido plug-in oltre alla prova di simulazione di ricarica batterie con differenti potenze e prese di ricarica. Così il consumatore riesce ad orientarsi nella “giungla dell’ibrido” e capire quali vantaggi effettivi porta oltre a scegliere il più adatto secondo il proprio stile di vita o esigenze lavorative.

LA GAMMA Ford rinnova la propria gamma e arriva a contare almeno una versione elettrificata per ogni nuovo modello. Così si potranno ispezionare nel padiglione il nuovo crossover Puma in versione ibrida, la nuova Ford Kuga Plug-in Hybrid fino al veicolo commerciale per eccellenza, il Ford Transit sia plug-in sia mild hybrid.