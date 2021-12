EmaMotorsport: è mancato Emanuele Sabatino il meccanico più seguito del Web

In pochi anni era diventato il meccanico più seguito sul Web, con un milione di follower e oltre 20 milioni di visualizzazioni uniche al mese per il suo impegno di Youtuber: Emanuele Sabatino di EmaMotorsport è mancato nel pomeriggio di ieri, 9 dicembre 2021, nella sua officina di Broni, in provincia di Pavia. Ne danno la triste notizia la moglie, i tre figli e il suo team. Immediate le testimonianze d'affetto sui social, da parte di tutti coloro che lo conoscevano anche solo indirettamente: attraverso il suo lavoro in officina e davanti alla telecamera, che grazie a competenza, simpatia e freschezza lo ha portato a diventare un vero e proprio influencer nel settore (qui la sua pagina Facebook).

UN VOLTO NOTO Emanuele Sabatino, 45 anni, era molto noto anche al di fuori dei social, per le trasmissioni sul canale TV Motor Trend Cortesie per l'auto - di cui era stato giudice - e In officina con EMA. Le cause dell'improvvisa scomparsa non sono state rese note. I funerali si svolgeranno lunedì 13 dicembre alle 10:30 presso la chiesa di San Francesco in Siziano (località Siziano - PV). Per chi volesse ricordarlo o conoscerlo meglio, sul suo sito Emamotorsport.com è raggiungibile il podcast con la sua storia in quattro puntate pubblicato su Spotify. Ciao Ema, ci mancherai!