DS Automobiles, la saggezza della giovinezza. I segreti di un successo

Avventurarsi in acque aperte quando al largo soffia la burrasca. E nonostante tutto, navigare col coraggio e l'esperienza di un lupo di mare. DS Automobiles debutta come marchio autonomo nel 2014. Da allora, un nuovo prodotto dietro l'altro (special edition incluse), una scommessa vinta dietro l'altra. Dietro le quinte, una regia che nulla lascia al caso. Nell'epoca contemporanea, in Italia e in tutta Europa DS è un fenomeno più unico che raro. Quale il segreto del suo successo? In realtà, i pilastri sono almeno quattro. Un mini video aiuta.

Primo ingrediente della formula magica DS Automobiles è l’utilizzo di prodotti eccezionali, come nessun altro player nella sua categoria. I materiali pregiati, come le raffinate pelli dei sedili e dei prestigiosi interni delle vetture, vengono trattati con la massima maestria dagli artigiani di DS, diventando quindi l’espressione personale di uno stile incomparabile. Ciascun dettaglio è frutto di lavorazioni senza paragoni, come la tecnica del guillochage, utilizzata dagli artigiani esperti nella decorazione delle superfici. O la “lavorazione a braccialetto”, nata dal lavoro dei maestri sellai nel modellare la pelle. E l’elegante impuntura Point Perle, che aggiunge delicatezza ed eleganza all’abitacolo. Il tutto accompagnato da un ricco equipaggiamento tecnologico: dal DS Smart Touch che permette di interagire con il nuovo sistema di infotainment con un semplice gesto, al DS Extended Head Up Display, che proietta le informazioni di guida in uno schermo immaginario posto a 4 metri di distanza dal guidatore. Fino all’esclusivo DS Active Scan Suspension che rileva in continuazione le condizioni del manto stradale. Forma e funzione.

DS 7 Crossback ''Ligne Noire''

Il secondo pilastro su cui DS Automobiles può fare affidamento è una rete di distribuzione omnichannel, che ottimizza al meglio i vari canali di vendita. Questa conta più di 48 DS Store in tutta Italia e viene coadiuvata da un canale di vendite online di alto gradimento, garantendo il 92% di copertura nel mercato premium italiano. Le abitudini evolvono, DS tiene il passo.

Il cliente è, quindi, posto al centro dell’esperienza d’acquisto – è questo il terzo pillar del brand – che si completa ulteriormente con l’estesa rete di servizi esclusivi offerti da DS Automobiles. come il programma Only You, attraverso cui i clienti possono fare esperienze di livello premium e usufruire di servizi esclusivi come “DS Valet”, “DS Assistance” e “Rent a DS”. Mai abbandonati.

DS3 Crossback ''Toits de Paris''

La quarta pietra angolare del brand parigino risiede nel processo di elettrificazione. Pesentando nel 2019 una gamma 100% elettrificata, nel 2020 DS Automobiles è diventato il marchio multi-energia con le emissioni di CO2 più basse in Europa. E la transizione sta accelerando: dal 2024, infatti, ogni nuovo prodotto di DS Automobiles sarà 100% elettrico. Grazie a questa solida struttura, DS Automobiles ha messo a segno un aumento del +36% nei primi quattro mesi del 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021, conquistando così il 2,4% di quota nel mercato premium. Numeri ancora più significativi se si considera la forte flessione del mercato nazionale. Navigare controcorrente richiede più fatica, ma permette di raggiungere spiagge dorate.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 31/05/2022