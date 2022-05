Nel segmento dei SUV premium di taglia media, DS 7 è un successo di discrete proporzioni, specialmente di questi tempi, specialmente con tutti i problemi che il mercato dell’auto sta attraversando: sono già 10mila le unità vendute in Italia dal lancio dell’auto, avvenuto nel 2018, mille solo nel primo trimestre del 2022. Un modello, dice DS, che da solo realizza il 39% dei volumi di vendita del brand francese. Per celebrare questo risultato verrà prodotta, per il solo mercato italiano, un’edizione limitata chiamata, appunto, Édit10n Limitée.

DS 7 Crossback Édit10n Limitée, serie speciale per il SUV premium

GLI ALLESTIMENTI La serie speciale di DS 7 (trovate qui la nostra prova su strada) è disponibile sia nell’allestimento Grand Chic, che incarna l’anima lussuosa ed elegante del marchio, sia nell’allestimento più sportivo Performance Line+. In entrambi i casi, l’edizione speciale si caratterizza per una dotazione di serie particolarmente ricca.

GRAND CHIC Eleganza e sontuosità sono i tratti caratteristici di questo allestimento: interni in pelle Rivoli, cerchi in lega da 20” Tokyo, touchscreen da 12” con navigazione 3D. Ancora, fari a matrice di LED DS Active, portellone elettrico, DS Connected Pilot per la guida autonoma di secondo livello, telecamera posteriore con sensori e Comfort Access per entrare in auto tenendo le chiavi in tasca, e con il sedile del guidatore che arretra automaticamente per rendere più comoda la seduta.

PERFORMANCE LINE+ Tessuto in Alcantara per gli interni della versione più sportiva, tetto panoramico, cerchi in lega da 20” Tokyo, “clima” automatico bizona, telecamera posteriore con sensori e portellone elettrico. Anche qui, di serie i fari a matrice di LED DS Active e il pacchetto DS Connected Pilot.

MOTORIZZAZIONI DS 7 Crossback Édit10n Limitée è disponibile con motorizzazione turbodiesel BlueHDi 130 CV con cambio automatico EAT8 oppure nella versione E-Tense Plug-In Hybrid, con potenze di 225 CV e trazione anteriore, oppure 300 CV 4x4.

PREZZI Disponibili con il finanziamento Style Drive da 295 euro al mese con anticipo fisso di 10.000 euro (cifra scelta non a caso, evidentemente), DS 7 Crossback Édit10n Limitée è disponibile allo stesso prezzo per i due allestimenti Performance Line+ e Grand Chic: 37.500 euro per il turbodiesel BlueHDI 130 CV, 47.500 euro (10mila... euro in più) per la plug-in a trazione anteriore, 50.500 euro per la 300 CV 4x4.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 11/05/2022