SABATO 9 E DOMENICA 10 GENNAIO 2021 Tutta Italia viene considerata in zona arancione. Possibili gli spostamenti all’interno del proprio Comune tra le 5.00 e le 22.00, anche per andare a far visita a parenti e amici. Non sono previsti limiti al numero degli spostamenti all’interno dello stesso Comune o al numero di persone coinvolte.

SPOSTAMENTI TRA COMUNI Sono consentiti gli spostamenti fuori dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia che risultano proibiti in ogni caso. Fonte: Ministero della Salute. Sono sempre consentiti gli spostamenti per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, come da articolo 2 del DPCM 3 dicembre 2020 che rimane in vigore.

IL TESTO INTEGRALE DEL DPCM Per maggiori dettagli sugli spostamenti e le informazioni relative al periodo dall'11 al 15 gennaio 2021 si allega il testo integrale del DPCM, scaricabile in formato PDF tramite l'icona in fondo all'articolo.