Stop ai Diesel Euro 5 in Piemonte: oggi e domani non circolano

Nuovo divieto alla circolazione dei Diesel Euro 5 in 57 comuni del Piemonte, tra cui l'area di Torino, Alessandria, Asti, Biella, Novara e Vercelli: lo stop interessa anche i veicoli muniti del dispositivo Move In nelle giornate di martedì 14 febbraio e mercoledì 15 febbraio 2023 compresi, data in cui nuove rilevazioni di Arpa Piemonte potranno revocare o prolungare le misure di limitazione alla circolazione dei veicoli se la concentrazione di PM10 non rientrerà nei limiti.

Diesel Euro 4, da gennaio nuovi limiti

Le limitazioni in atto sono quelle di livello 1 (arancio) e fermano i veicoli Diesel Euro 5 o precedenti a uso privato tutti i giorni dalle ore 8 alle 19 compresi festivi. Per i veicoli adibiti al trasporto merci il divieto alla circolazione si ferma agli Euro 4 o precedenti. Di seguito l'elenco dei comuni del torinese e dell'intero Piemonte interessati alla presente restrizione.

Alpignano

Baldissero Torinese

Beinasco

Borgaro Torinese

Cambiano

Candiolo

Carignano

Caselle Torinese

Chieri

Collegno

Druento

Grugliasco

La Loggia

Leinì

Mappano

Moncalieri

Nichelino

Orbassano

Pecetto Torinese

Pianezza

Pino Torinese

Piobesi Torinese

Piossasco

Rivalta di Torino

Rivoli

San Mauro Torinese

Santena

Settimo Torinese

Torino

Trofarello

Venaria Reale

Vinovo

Volpiano

Alessandria

Asti

Biella

Borgo San Dalmazzo

Bra

Busca

Cameri

Carmagnola

Casale Monferrato

Chivasso

Ciriè

Cuneo

Fossano

Galliate

Novara

Novi Ligure

Poirino

Rivarolo Canavese

Saluzzo

San Maurizio Canavese

Savigliano

Tortona

Trecate

Vercelli

Pubblicato da Emanuele Colombo, 14/02/2023