SUPER E se vi dicessimo che è possibile fare il tragitto Roma-Parigi in soli 8 minuti e spicci? E' davvero possibile, mica scherziamo! A patto di…guidare una Hyundai i30 Fastback N e che il tragitto in questione non divide le due capitali europee, ma solo due piccoli villaggi danesi che portano i nomi di Rom e Paris. Se poi a bordo della Hyundai in questione poi ci salgono due campioni come Tarquini e Neuville, percorrere i 15 Km che distanziano i due villaggi in otto minuti, diventa una sciocchezza.

IL VIDEO Dopo aver trovato i due villaggi, Hyundai ha voluto mettere alla prova i suoi piloti migliori mettendoli dietro al volante della Hyundai I30 Fastback dotata di un motore benzina turbo 2.0 T-GDI con 275 cavalli. Da una parte è stato schierato il pilota esperto Tarquini, ex pilota di F1 e leader del campionato WTCR, dall'altra il leader del Mondiale rally, Neuville. L'obbiettivo? Capire chi dei due avrebbe percorso il tragitto Rom-Paris nel minor tempo possibile. Il risultato? Il cronometro è stato fermato da Tarquini sull'8'19"49, solo una frazione di secondo più veloce di Neuville.